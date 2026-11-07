إندونيسيا: إصابة 34 شخصاً خلال احتجاجات ضد أندريا بوتشيلي بسبب دعمه لإسرائيل

يواجه مغني الأوبرا الإيطالي الشهير حملة عدائية في إندونيسيا، تعود بشكل رئيسي إلى علاقاته مع إسرائيل ودعمه لأشخاص كانوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس. واندلعت مواجهات عنيفة، الثلاثاء المنصرم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على هامش حفل موسيقي أحياه أندريا بوتشيلي. وحاول محتجون -عارضوا قدوم المغني الإيطالي- اقتحام مجمع "جي إي إكسبو كيمايوران" (JIExpo Kemayoran) حيث كان يُقام الحفل. ووفقاً للشرطة الإندونيسية، أسفرت الأحداث عن إصابة 34 شخصاً، من بينهم 32 من عناصر الشرطة، وعسكري واحد، ومدني واحد.

وكانت التوترات قد بدأت قبل عدة أسابيع؛ إذ دعا "مجلس العلماء الإندونيسي" (MUI) -وهو إحدى الهيئات الإسلامية الرئيسية في البلاد- إلى إلغاء حفلات بوتشيلي التي كانت مقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني. وجاءت هذه الدعوة بسبب علاقات المغني بإسرائيل ومواقفه التي اعتُبرت داعمة للدولة العبرية.

وقد انتقدت المنظمة، على وجه الخصوص، مشاركة بوتشيلي في حملة لجمع التبرعات لصالح الجيش الإسرائيلي عام 2010، بالإضافة إلى إحيائه حفلاً في تل أبيب عام 2022. ورغم هذه الضغوط، أصر المنظمون على إقامة الحفلات.كما عُرف المغني الإيطالي بمبادرات تضامنية تجاه إسرائيليين اختطفتهم حركة حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين هؤلاء "يافا أدار"، وهي إسرائيلية كانت تبلغ من العمر 85 عاماً وقت اختطافها، وقد تركت صورها أثناء فترة الأسر أثراً عميقاً في الرأي العام. وبعد إطلاق سراحها، ذكرت عائلتها أن أغاني أندريا بوتشيلي ساعدتها على الصمود خلال فترة احتجازها في غزة. وتأثراً بهذه الشهادة، بادر المغني بإرسال رسالة دعم شخصية إليها. في ديسمبر 2025، التقى بوتشيلي أيضاً في ميامي بسيغيف كالفون، وهو رهينة إسرائيلي سابق آخر، في بادرة تعكس مجدداً تضامنه مع الناجين الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.

تندرج هذه اللفتات الإنسانية في إطار علاقة طويلة الأمد تربط الفنان بإسرائيل. وقد اكتسبت هذه المواقف دلالة بالغة الحساسية في ظل الحرب الدائرة في غزة، وفي ظل الحراك المؤيد للفلسطينيين في إندونيسيا — وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.