تقرير: قائد “سنتكوم” يعرض على ترامب خططًا جديدة للتحرك ضد إيران

على خلفية التأهب المتزايد لاحتمال العودة للقتال، تلقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء أمس (الخميس) إحاطة حول خطط لسلسلة من الهجمات العسكرية الجديدة في إيران، بهدف إرغام إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، وذلك بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي رسمي لوكالة رويترز للأنباء.

الافتراض هو أن العودة إلى الحرب مع إيران ستشمل خطوة أكثر جرأة ودراماتيكية مما شوهد حتى الآن، بما في ذلك مهاجمة محطات توليد الكهرباء ومنشآت استراتيجية أخرى.

بالتوازي مع الإحاطة حول خطط الهجوم الجديدة، تم تحديث الرئيس أيضًا بشأن تأثيرات الحصار الأمريكي على إيران، والذي، وفقًا لمصادر الاستخبارات الأمريكية، ينجز المهمة. التقدير هو أنه حتى منتصف الشهر لن تكون لدى إيران القدرة على تخزين المزيد من النفط مما تستطيع، مما قد يؤدي إلى توقف الإنتاج.

الجهود لتسوية النزاع وصلت إلى طريق مسدود؛ فعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، إلا أن إيران تواصل إغلاق المضيق رداً على الحصار البحري الأمريكي على تصدير النفط الإيراني، الذي يُعتبر شريان الحياة الاقتصادي لطهران.

أعلنت إيران أمس أنها سترد بـ"هجمات طويلة ومؤلمة" على المواقع الأمريكية إذا استأنفت واشنطن الهجمات، وأعادت التأكيد على سيادتها على مضيق هرمز - خطوة تعقّد الخطط الأمريكية لتشكيل تحالف لإعادة فتح الممر المائي.