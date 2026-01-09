تقرير: الولايات المتحدة تنظر بشكل متزايد إلى الاحتجاجات الإيرانية على أنها قد تؤدي إلى الإطاحة بالنظام

تغير تقييم الولايات المتحدة لقوة ونطاق الاحتجاجات في إيران بعد مشاركة المتظاهرين، أمس الخميس، حيث بات المسؤولون الأمريكيون يميلون إلى ترجيح إمكانية أن تُغير هذه الاحتجاجات قواعد اللعبة، وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس، اليوم الجمعة.

وبلغت حصيلة القتلى المعلنة 51 متظاهرًا، بينهم تسعة أطفال.

ونُقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم يُكشف عن اسمه، قوله في التقرير: "الاحتجاجات خطيرة، وسنواصل مراقبتها".

وانقطعت إيران إلى حد كبير عن العالم الخارجي يوم الجمعة بعد أن قطع النظام الإسلامي الإنترنت لكبح جماح الاضطرابات المتزايدة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مبانٍ مشتعلة في احتجاجات مناهضة للحكومة تجتاح البلاد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آيات الله من رد قوي إذا صعّدت قوات الأمن من العنف ضد المتظاهرين. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الاضطرابات في إيران: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة".