اتهامات بسرقة صاروخ "ماتادور" محمول على الكتف تابع للجيش الإسرائيلي

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا،، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد ثلاثة رجال قاموا بتصوير أنفسهم وهم يحملون صاروخ "ماتادور" (MATADOR) المحمول على الكتف، والذي كان قد سُرق من الجيش الإسرائيلي.

وقد أُلقي القبض على اثنين من هؤلاء الرجال -وهما من سكان مدينة شفاعمرو ويبلغان من العمر 22 و24 عاماً- في 5 سبتمبر/أيلول على خلفية السرقة، وذلك خلال عملية أمنية محددة الأهداف نفذتها شرطة المنطقة الشمالية بالتعاون مع وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الإسرائيلي وضباط من القيادة الشمالية للجيش.

وخلال التحقيقات، تم تحديد هوية مشتبه به ثالث (22 عاماً) واعتقاله؛ وتبيّن أنه فلسطيني مقيم في الضفة الغربية وكان قد دخل الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني.

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود قد صادرتا أكثر من 700 قطعة سلاح فتاكة خلال عام 2026 في إطار جهود مكافحة تهريب الأسلحة وجرائم العنف؛ ومع ذلك، أشارت الشرطة إلى أن قضية سرقة صاروخ "ماتادور" المحمول على الكتف من الجيش الإسرائيلي تُعد حالة استثنائية للغاية. وفي يوم الخميس، وخلال مداهمة محددة الأهداف مماثلة، اعتقلت الشرطة وشرطة حرس الحدود أربعة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية للاشتباه في حيازتهم أسلحة غير قانونية.

وقد اعتُقل ثلاثة مشتبه بهم -رجلان في العشرينيات من العمر وامرأة في الخمسينيات- في قرية جبع قرب نابلس، بينما اعتُقل المشتبه به الرابع -وهو من سكان نابلس وفي الأربعينيات من العمر- في قرية أخرى.

وفي قرية جبع، عثرت القوات الإسرائيلية داخل منزل المشتبه بهم على عشر مخازن ذخيرة لبنادق "إم-16" (M16) ومئات الطلقات من أنواع ذخيرة أخرى متنوعة. وصرحت الشرطة بأن التحقيق لا يزال جارياً.

أما في قضية المشتبه به الرابع، فقد رصدت القوات الإسرائيلية إلقاء حقيبة من نافذة المنزل لدى وصولها لتفتيشه. واحتوت الحقيبة على مسدس ومخازن ذخيرة وطلقات وقناع للوجه ومعدات قتالية أخرى. ونُقل المشتبه به لاحقاً إلى مدينة "أريئيل" للتحقيق معه، وعقب جلسة محكمة، تقرر تمديد فترة توقيفه حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.