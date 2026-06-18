قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من "المرجح جدًا" أن يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقفه النهائي سيبقى مرتبطًا بهوية المرشحين الذين سيدخلون السباق الانتخابي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح ترامب أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو، قائلاً: "من المرجح جدًا أن أدعمه في الانتخابات، لكن يجب أن أرى من سيترشح".

وأضاف الرئيس الأميركي أن نتنياهو "بحاجة إلى أن يكون أكثر عقلانية"، في إشارة إلى بعض المواقف السياسية والأمنية، دون أن يوضح طبيعة القضايا التي يقصدها بشكل مباشر.

كما أعرب ترامب عن استعداده لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "أنا مستعد للقاء به".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات متزايدة حول المرحلة المقبلة، وسط متابعة لافتة للمواقف الأميركية تجاه التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.