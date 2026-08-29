أثار رئيس أركان الجيش الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينروغابا، جدلًا بعد حديثه عن إمكانية إرسال قوات أوغندية إلى قطاع غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات المرتقب نشرها في القطاع.

وقال كاينروغابا في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس" إن أوغندا قبلت المشاركة في المهمة، لكنه وضع شرطًا شخصيًا غير معتاد قبل إرسال أي جندي أوغندي إلى غزة.

وكتب أن بلاده "لن ترسل حتى جنديًا واحدًا" إلى القطاع قبل أن تقوم الكلية التي درس فيها سابقًا في فورت ليفنوورث بولاية كانساس الأميركية بتكريمه بميدالية.

أوغندا: قبلنا المهمة لأن الآخرين تراجعوا

وفي منشور آخر، قال رئيس الأركان الأوغندي إن بلاده قبلت المهمة في غزة "لأن جميع الآخرين هربوا منها"، داعيًا الله إلى مساعدة القوات الأوغندية خلال مهمتها.

كما استخدم كاينروغابا عبارات دينية في حديثه عن المهمة، قائلًا إنه يؤمن بـ"إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب"، وإله النبي موسى والملك داود، مضيفًا أن "يسوع المسيح" سيحمي جنوده في غزة.

استعدادات متسارعة للقوة متعددة الجنسيات

وتأتي تصريحات المسؤول الأوغندي في وقت تتسارع فيه الاستعدادات لدخول القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، ضمن ترتيبات تهدف إلى نشر قوة دولية للمساعدة في إدارة الوضع الأمني في القطاع.

ويشهد معسكر LSA، المخصص لاستقبال قوات القوة الدولية، أعمال تجهيز مكثفة تمهيدًا لبدء انتشار القوات.

وتضم المنشأة حاليًا بنية تحتية سكنية قادرة على استيعاب نحو 1,500 جندي أجنبي، تشمل 20 خيمة كبيرة ونحو 100 مبنى مؤقت، إضافة إلى أسطول من المركبات العسكرية يكفي لنحو ألف جندي.

كما يواصل نحو 50 عاملًا أعمال تجهيز القاعدة وإدخال المعدات والمواد اللازمة، على أن ترفع قدرتها الاستيعابية بعد انتهاء الأعمال إلى نحو 5,000 جندي.

قواعد إضافية قيد البحث

وبالتوازي مع تجهيز المعسكر، تجري جهود للعثور على مساحات إضافية يمكن استخدامها قواعد للقوة الدولية ومناطق لتخزين المعدات.

وبحسب وتيرة الأعمال الحالية، يُتوقع الانتهاء من تجهيز المعسكر خلال أسابيع، بالتزامن مع استمرار التحضيرات لنشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع.

ويضع موقف رئيس أركان أوغندا تساؤلًا لافتًا حول مشاركة بلاده في هذه المهمة، في وقت لا تزال فيه تفاصيل تشكيل القوة الدولية وقواعد عملها وانتشارها الميداني قيد الإعداد.