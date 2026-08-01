وجد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، نفسه في قلب جدل حاد بعد استبعاده من قائمة المتحدثين في جنازة الرقيب أنجيل سارة رامبرساد، التي قُتلت في 17 يوليو/تموز المنصرم في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة أمريكية في الأردن.

ووفقًا لعدة مصادر نقلتها صحيفة "نيويورك بوست"، "كان ممداني قد أعدّ كلمة تأبين. وجلس في الصف الرابع من الكنيسة، ممسكًا بجهازه اللوحي، وحضر المراسم بينما دُعيت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، وعدد من المسؤولين المحليين إلى المنصة.

وروى أحد الشهود: "ظلوا ينادون بأسماء، لكن لم يُذكر اسمه أبدًا. بدا عليه الإحباط والغضب. وعندما أدرك أنه لن يُدعى للتحدث، نظر إلى مساعديه بانزعاج قبل أن يضع جهازه اللوحي جانبًا". ووفقًا لمن شاركوا في تنظيم الجنازة، كان هذا القرار ذا دوافع سياسية في المقام الأول. أرادت عائلة الجندية، التي وُصفت بأنها محافظة ومؤيدة لدونالد ترامب، تجنب أي جدل خلال مراسم التأبين. ويُنتقد زهران ممداني، الشخصية البارزة في الجناح الاشتراكي الديمقراطي، باستمرار بسبب مواقفه المتشددة تجاه إسرائيل ومعارضته للتدخل العسكري الأمريكي في إيران. ويعتقد المقربون من الأمر أن هذه المواقف حرمته من الدور المخصص تقليديًا لرئيس البلدية في مثل هذه المناسبات.

ورغم غيابه عن المنصة، نشر فريق الاتصالات التابع لرئيس البلدية الخطاب الذي أعده، والذي أشاد فيه بالجندية الشابة، وكتب، من بين أمور أخرى: "كان أمام الرقيب رامبرساد مستقبلٌ زاهر... لكنها ضحت به لنعيش نحن مستقبلنا". ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه زهران ممداني انتقادات لاذعة بشأن إدارته للمدينة. ويتهمه خصومه، على وجه الخصوص، بإعطاء الأولوية لتواصله السياسي في وقت تواجه فيه نيويورك عدة أزمات محلية، ويشيرون إلى أنه لم يثبت أنه زار عائلة الجندية بعد وفاتها.