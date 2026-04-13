تم اليوم (الاثنين) تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد عمي جايدروف، وهو مقيم في حيفا يبلغ من العمر 22 عامًا، بتهمة التجسس لصالح إيران. تعود بداية القضية إلى نهاية يوليو وبداية أغسطس 2025، حين بحث جايدروف عن عمل عبر تطبيق تلغرام. خلال بحثه وصل إلى روبوت الكتروني عُرِضت فيه "وظائف أمنية لصالح إيران" مقابل مال سهل وسريع.

بعد أن ضغط على الرابط، تم التواصل معه من قبل مشغّل عرّف عن نفسه كإيراني. بالفعل في هذه المرحلة فهم جيدروف أنه يتعامل مع عميل أجنبي يعمل لصالح إيران، ومع ذلك وافق على تنفيذ مهام من أجله، بقصد مساعدة ايران في حربها ضد إسرائيل والإضرار بأمن الدولة.

في المرحلة الأولى، قام بتنفيذ سلسلة من مهام الجمع والتوثيق. من بين أمور أخرى، وصل إلى عناوين مختلفة، صوّر منازل خاصة ولافتات العائلات عليها، وثّق مبانٍ في منطقة حيفا، أرسل مواقع دقيقة، صورًا ومقاطع فيديو، وحتى قدّم أرقام لوحات سيارات وتتبّع إحداها لمدة ربع ساعة تقريبًا. مقابل ذلك، تلقّى مدفوعات بعملات رقمية.

وفقًا للائحة الاتهام، فتح لاحقًا عدة حسابات إضافية على تلغرام، بهدف خلق انطباعات زائفة لهويات مختلفة، وذلك من أجل الحصول على مهام إضافية من مشغلين إيرانيين آخرين وزيادة الربح المالي.

تقدم جيدروف بسرعة إلى مرحلة أكثر خطورة بكثير: تصنيع مادة متفجرة. في شهر سبتمبر 2025، وجهه مشغله الإيراني لصناعة مادة متفجرة. كل ذلك، بينما كان جيدروف نفسه على علم بأن هذه المادة مخصصة للاستخدام ضد شخصية عامة لم يتم إبلاغه بهويتها، أو لغرض تفجير في محطة حافلات أو في مكان آخر قد يتعرض فيه مدنيون للأذى. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد وافق على ذلك بدافع أيديولوجي-قومي وبهدف إثارة الخوف والذعر في صفوف الجمهور.

كما ذُكر، لغرض تصنيع العبوات، حصل جيدروف من المشغل الإيراني على تمويل وتعليمات مفصلة. طُلب منه شراء مواد خام من بينها ماء مقطر، زيت محركات، ماء أكسجين، حمض الهيدروكلوريك وأسيتون، بالإضافة إلى معدات مرافقة مثل دلاء، برطمانات، أحواض، أكواب قياس، قفازات لاتكس، أنابيب اختبار وأدوات إضافية أخرى. في بعض الحالات، كما يُزعم، قام أيضًا بتصوير الإيصالات وإرسالها للمشغل عبر تلغرام.

بالإضافة إلى ذلك، استأجر سيارة، اشترى كاميرا جو برو، هاتفين عملياتيين، بطاقات سيم، شاحن متنقل وذاكرة متنقلة - كل ذلك بتمويل تم تحويله إليه عبر العملة الرقمية. كما أمره المشغل بترك الهواتف العملياتية في الشقة، وتثبيت تطبيق تيليغرام وبرامج مخصصة عليها، من ضمنها برنامج مكالمات فيديو وبرنامج تحديد الموقع.

بدءًا من سبتمبر 2025 وحتى بداية نوفمبر 2025، قام جيدروف في الشقة التي استأجرها في شارع طريق يافا 28 في حيفا بإنتاج مادة متفجرة من نوع TATP بشكل يومي، في كل مرة بكمية مئات الغرامات. كان يوثّق مراحل التحضير، يرسل صورًا للمشغّل، يفحص سلامة المادة من خلال إشعال كمية ضئيلة منها، ويزن كل دفعة قام بتحضيرها.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد أنتج غايدروف عدة كيلوغرامات من المتفجرات خلال فترة الإنتاج الأولى. يُذكر أن كيلوغرامًا واحدًا من TATP قادر على قتل شخص عند انفجاره.

في مرحلة معينة، خشي جيدرور من أن يتم مراقبته من خلال نوافذ الشقة، كما خشي من تعقب جهات إنفاذ القانون. نتيجة لذلك، انتقل من شقة في الطابق الثالث إلى شقة أخرى في الطابق الأول في نفس المبنى، بعد أن حصل أيضًا على موافقة مشغله الإيراني وعلى تمويل إيجار الشقة.

تجربة التفجير التي أجراها مع صديقه سيرجي ليبمان

في 16 نوفمبر 2025، وضع جايداروف عشرة غرامات من مادة متفجرة داخل كأس بلاستيكي، وأضاف إليها شمعة، ووضع - مع صديقه سيرجي ليبمان - العبوة في طرف موقف سيارات تحت الأرض قرب الشقة. أشعل الاثنان الشمعة وابتعدا إلى الطرف الآخر حتى وقوع الانفجار. قاما بتوثيق الانفجار بهاتف نقال، ثم فرا من المكان بذعر بسبب شدته.

لائحة الاتهام ترسم أيضاً محاولة لغيدروف لتوسيع النشاط وإدخال أعضاء جدد إليه. وفقاً للائحة الاتهام، شارك صديقه دينيس كوم بالتواصل مع المشغّل الإيراني، وأخبره بأنه يقوم بصناعة مواد متفجرة ويتلقى مقابل ذلك أموالاً بالعملات الرقمية، ولاحقاً عرض عليه أن يقله لشراء أشياء مختلفة مقابل خصومات من القرض الذي منحه له.

من التفاصيل الواردة يتبين أيضًا أن دينيس نقله عدة مرات إلى متاجر مختلفة لغرض شراء معدات ومواد خام، كما ساعده أيضًا في سحب أموال كريبتو نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، أرسل جايداروف للمشغل الإيراني بطاقة هوية دينيس ورخصة قيادته، بهدف دراسة إمكانية أن يقوم هو أيضًا بتنفيذ مهام مباشرة لصالحه.

شارك ليبمان أيضًا في العملية - أخبره غايدروف أنه يعمل لصالح جهة إيرانية وينتج مادة متفجرة، ولاحقًا عرض عليه أن يشارك بنفسه في الإنتاج مقابل أجر. في عدة مناسبات، ساعده ليبمان في عملية التحضير، بما في ذلك خلط المواد الخام، وقياس الكميات، وتبريد المحلول، وتنظيف الأدوات، وشراء الثلج. مقابل كل واحدة من هذه المرات، دفع له غايدروف بين 100 و200 شيقل.