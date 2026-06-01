يسود في الولايات المتحدة قلق شديد من تداعيات هجوم إسرائيلي في الضاحية في بيروت، هذا ما أفاد به مراسل الشؤون الخارجية في القناة العبرية باراك باتش في نشرة المساء (الاثنين). في واشنطن، هناك قلق من تأثير هذه الخطوة على كل من المحادثات الحساسة مع إيران وأيضاً على المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان. على إثر ذلك، توجه الأمريكيون إلى إسرائيل بطلب رسمي لتأجيل العمليات المخطط لها في المنطقة، بهدف منح فرصة إضافية للمحادثات الدبلوماسية بين الدولتين.

الطلب الأمريكي يأتي بعدما تلقت واشنطن في الساعات الأخيرة رسائل من لبنان تشير إلى محاولة جادة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يلزم أيضاً منظمة حزب الله بوقف إطلاق النار. إلى جانب ذلك، كشف مصدران إسرائيليان تحدثا مع وكالة رويترز للأنباء أن إسرائيل تنتظر الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب قبل أي عملية عسكرية محتملة في ضاحية بيروت، مما يبرز التنسيق الوثيق والاعتماد السياسي المتبادل بين البلدين.

بالتوازي مع الرسائل من بيروت، نُقلت إلى الولايات المتحدة أيضاً رسائل تهديد من طهران. أوضح الإيرانيون أنه في حال اختارت إسرائيل التحرك وشن هجوم في الضاحية، فإن الحرس الثوري سيباشر فوراً بإغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب. معنى هذه الخطوة هو إدخال الجبهة الحوثية في اليمن بشكل كامل إلى المعركة، في توقيت حساس وغير مريح للإدارة الأمريكية.