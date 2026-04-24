وزير الحرب الأميركي:"الوقت ليس في صالح إيران، ولديها فرصة لإبرام صفقة جيدة مع الولايات المتحدة"

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن "لدى إيران فرصة لإبرام صفقة جيدة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت ليس في صالح طهران"، وتابع"إيران أمامها فرصة تاريخية لعقد صفقة جادة والكرة في ملعبها"، مشيرا إلى أن "الحصار البحري عليها يشتد".واضاف"نفرض حصارا شاملا على مضيق هرمز"، مبيناً أن البحرية الأميركية قامت حتى الآن بإجبار 34 سفينة على تغيير مسارها والعودة من مضيق هرمز.

وبين وزير الحرب الأميركي أنه إذا كانت هناك محاولات لزرع المزيد من الألغام فهذا يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، حسب قوله. لكنه أشار إلى أن هناك سفناً تمر عبر مضيق هرمز بأمان، وتابع "لا يمكن تحديد الجدول الزمني اللازم لإزالة ألغام مضيق هرمز".وأوضح أن الجهود الأوروبية بشأن هرمز ليست جدية حتى الآن.

وبعد وقت قصير من تصريح وزير الدفاع الأميركي، كشف موقع "أكسيوس"، إن إيران ألقت مزيدا من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الجاري.من جانبه، قال رئيس الأركان الأميركي، الجنرال دان كين أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ عمليات الاعتراض في المحيطين الهادي والهندي ضد السفن الإيرانية.

فقد انضمت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى حاملتين أخريين هما "جيرالد فورد" و”أبراهام لينكولن"، ما يضيف عشرات الطائرات المقاتلة وآلاف الجنود إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن 3 حاملات طائرات باتت تعمل في الشرق الأوسط بالتزامن لأول مرة منذ عقود.