الإعدام رمياً بالرصاص.. ترامب يوافق على عقوبة ضابط أميركي من أصول فلسطينية

صادق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) على تنفيذ حكم الإعدام بنضال مالك حسن، ضابط جيش سابق من أصل فلسطيني الذي نفذ الهجوم في قاعدة فورت هود عام 2009، أمام فرقة إطلاق النار التابعة للجيش الأمريكي.

تم اتخاذ القرار بناءً على توصية رسمية من وزير الحرب الأمريكي بيت هغاست، كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل: "وزير الحرب بيت هيغست أوصى - والرئيس دونالد ترامب صادق - على حكم الإعدام بإطلاق النار من قبل فرقة إعدام تابعة لجيش الولايات المتحدة بحق نضال مالك حسن، الجهادي الذي أطلق النار على جنود أمريكيين غير مسلحين في فورت هود عام 2009."

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أشار فارنل إلى أن حسن "قتل 13 شخصًا وجرح 32 آخرين وهو يصرخ 'الله أكبر' أثناء الهجوم"، وأضاف أن "يوم حسابه قد جاء أخيرًا". حسن، الذي وُلد في فيرجينيا لأبوين أمريكيين هاجرا سابقًا من مدينة البيرة المجاورة لرام الله، كان يخدم كضابط طبي في الجيش الأمريكي عندما نفذ الهجوم الدموي في القاعدة العسكرية الكبرى بتكساس.

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في الخامس من نوفمبر 2009، وصل حسن إلى منشأة استقبال مليئة بجنود غير مسلحين، وصرخ "الله أكبر" وأطلق النار باتجاه أكبر تجمع لمرتدي الزي العسكري. في تقرير لجنة تقييم الصحة النفسية، صرح حسن بنفسه: "أطلقت النار بقصد القتل"، ونفى أنه كان يعاني من أعراض ذهانية أو اكتئابية أثناء الهجوم. حوكم حسن في محكمة عسكرية، وأدين وحُكم عليه بالإعدام.

هذه خطوة سابقة وتاريخية، إذ ستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1961 التي يوقع فيها رئيس أمريكي ويوافق على تنفيذ حكم إعدام عسكري - العقوبة الأشد التي يمكن فرضها في محكمة عسكرية بموجب القانون العسكري الأمريكي.

آخر شخص أُعدم وفقًا لحكم عسكري كان الجندي جون بينيت، الذي أُعدم شنقًا في أبريل 1961؛ الرئيس السابق جورج دبليو بوش صادق بالفعل على إعدام عسكري آخر، لكن ذلك تم تعطيله في محكمة فدرالية. الآن، بعد أن رفضت المحكمة العليا الاستئناف الأخير الذي قدمه حسن على الإجراءات القضائية، سيحدد وزير الجيش الموعد والمكان الدقيقين حيث سيواجه فرقة الإعدام.