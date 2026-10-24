منظمة دروز "نكسس" تحذّر من التجريم الجماعي وتدعو إلى حماية المدنيين الدروز في السويداء

أعربت منظمة دروز نكسس (Druze Nexus)، في بيان، مساء اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، خلال مقابلة مع ماريو نوفل بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي قال فيها: "يستطيع الدروز تسليح أنفسهم بالأموال التي يجنونها من تجارة الكبتاغون".

وترى المنظمة أن خطورة هذه التصريحات تكمن في ما تنطوي عليه من تعميم اتهامات جنائية على جماعة دينية بأكملها، بما قد يسهم في ترسيخ صور نمطية خطيرة، وتأجيج التوترات الطائفية، وتعريض المدنيين لمزيد من المخاطر، في وقت لا يزال فيه سكان محافظة السويداء يواجهون تداعيات إنسانية وأمنية جسيمة، عقب أعمال العنف والانتهاكات التي شهدتها المنطقة في تموز/يوليو 2025.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ضوء ما وثّقته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر بتاريخ 27 آذار/مارس 2026، إذ أشارت إلى تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما لا يقل عن 1,707 أشخاص خلال أحداث تموز/يوليو 2025، غالبيتهم العظمى من أبناء الطائفة الدرزية. كما وثّقت اللجنة انتهاكات خطيرة شملت القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي والتدمير الواسع للممتلكات والتهجير الجماعي. وأصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إلى جانب منظمتَي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقارير وثّقت انتهاكات جسيمة وأثارت مخاوف متواصلة بشأن غياب المساءلة.

وفي السياق ذاته، كشف تحقيق مشترك نشرته منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» و«السويداء برس» في آب/أغسطس 2026، استناداً إلى تحليل 11,118 منشوراً على منصة فيسبوك، عن دور خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والاتهامات الجماعية في تعميق الاستقطاب الطائفي وتهيئة بيئة حاضنة للعنف. وتؤكد هذه النتائج ضرورة التعامل بمسؤولية مع الخطاب العام، ولا سيما حين يتعلق الأمر بمجتمعات تعيش أوضاعاً أمنية وإنسانية هشة.ومن جهة أخرى، تُظهر الأبحاث المستقلة أن شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به أكثر تعقيداً واتساعاً من أن تُنسب إلى جماعة سكانية بعينها. فقد وثّق تحقيق نشرته مؤسسة «نيو أمريكا» في أيلول/سبتمبر 2026، للباحث جيريمي هودج، امتداد شبكات الاتجار بالمخدرات عبر سوريا والحدود الإقليمية، وارتباط بعضها تاريخياً بعناصر من أجهزة استخبارات وشبكات للجريمة المنظمة. كما أشار التقرير إلى دمج أفراد من مجموعات سبق أن تورط بعضهم في أنشطة الاتجار بالمخدرات ضمن مؤسسات أمنية تابعة للسلطات السورية الحالية. وتناولت أبحاث نشرها معهد «نيو لاينز» في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2026 تفكك شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به وإعادة تشكلها وانتشارها في سوريا والمنطقة.

وتشدد المنظمة على أن السويداء، بحكم موقعها الجغرافي وظروفها الأمنية، عانت منذ تموز/يوليو 2025 قيوداً متكررة على حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية، الأمر الذي يستوجب مراعاة الواقع الميداني والإنساني عند تناول قضايا الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتجنب الخلط بين المسؤولية الجنائية الفردية والانتماء الديني أو المجتمعي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المدنيين، تدعو منظمة دروز نكسس وزارة الخارجية الأمريكية إلى إصدار توضيح رسمي بشأن تصريحات السفير توم باراك، يبيّن ما إذا كانت تعبّر عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة، ويحدد الأسس والأدلة الموثوقة التي تستند إليها، ويؤكد بوضوح التزام واشنطن بحماية المدنيين الدروز وصون حقوقهم.كما تحث المنظمة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تعزيز آليات الإنذار المبكر والرصد المستقل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية، بما يكفل المساءلة عن الانتهاكات ومنع تكرارها. لقد عانى أبناء السويداء من القتل والتهجير والمعاناة الإنسانية، ولا يجوز أن تتحول الاتهامات الجماعية إلى عامل إضافي يفاقم مأساتهم أو يهيئ الظروف لتجدد العنف. إن مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية تقتضي التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، لا الوصم الجماعي أو تحميل المجتمعات بأكملها تبعات أفعال أفراد أو شبكات محددة.