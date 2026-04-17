"صحناوي ينتمي للمسيحيين الصهاينة اللبنانيين": مورغان اوتاغوس تغضب اللبنانيين

تصدرت مبعوثة ترامب السابقة الى لبنان مورغان اورتاغوس ، عناوين الأخبار في العالم العربي بعد تصريحاتها خلال الزيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن مع رجل الأعمال اللبناني أنطون صحناوي والذي ترتبط معه بعلاقة عاطفية، والتي جاءت بعد انفصالها عن زوجها اليهودي.

وصرحت أورتاغوس خلال الزيارة: "ما يُميّز أنطون وعائلته هو انتمائهم لأجيال من المسيحيين الصهاينة اللبنانيين المخلصين. لقد ربّاه والداه على دعم دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وبصفتي يهودية ولي أبناء يهود، من المهم لنا أن يكون لدينا حلفاء مثل عائلة صحناوي الذين يقفون إلى جانب الشعب اليهودي".

وأضافت: "ما يفعله أنطون اليوم يُعدّ مخالفًا للقانون في لبنان، ومع ذلك فهو مستمرّ فيه رغم القوانين المجحفة التي تمنع اللبنانيين من التحدث إلى الإسرائيليين. فهو يموّل ويدعم متحف الهولوكوست، ودار الأوبرا الإسرائيلية الأمريكية، ومبادرات السلام بين لبنان وإسرائيل، ولذلك أشعر بالفخر الشديد به اليوم".

وكتب صحناوي نفسه على حسابه في إنستغرام، مرفقًا صورًا له مع أورتاغوس: "اليوم هو يوم ذكرى الهولوكوست. تشرفنا أنا ومورغان بحضور مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، حيث كُشف النقاب عن اسمينا على جدار المتبرعين. هذا العام، وكل عام، نتذكر مسؤوليتنا في ضمان ألا تنسى الأجيال القادمة أبدًا. نحن ممتنون لدعم هذه المؤسسة وعملها الحيوي".

أثارت تصريحات أورتاغوس وصحناوي غضبًا عارمًا في لبنان، ويعود ذلك تحديدًا إلى علاقات صحناوي بإسرائيل رغم الحظر اللبناني المفروض عليه. صحناوي مصرفي ورئيس تنفيذي لبنك SGBL، أحد أكبر وأعرق البنوك في لبنان، والذي تضرر بشدة من الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019.

وعلى ضوء ذلك أثار عرضه كمتبرع لمتحف الهولوكوست، غضب مستخدمي بعض مستخدمي شبكة التواصل، زاعمين أنه "بينما تُنهب أموال الشعب اللبناني، يُبدد أنطون الأموال على اليهود". كما أثار وصف صحناوي بأنه "صهيوني لبناني" ردود فعل غاضبة إضافية.

كما كتب مستخدم لبناني في منصة X مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أورتاغوس وصحناوي في المتحف، وكتب: "يغضبون عندما نصفهم بالصهيونيين. هذا من سرق المال اللبناني." وكتب مستخدم آخر: "لستم خونة، بل أنتم صخناوي، وهو لقب أقذر بكثير من الخونة."