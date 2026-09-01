في خطوة غير مسبوقة، أقر اليوم (الثلاثاء) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة بأن بلاده تزود إيران بـ"معدات ضرورية" ومساعدة خلال حربها ضد الولايات المتحدة. وخلال اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، قال بوتين: "خلال هذه الفترة الصعبة، نحاول أن نقدم لكم الدعم المطلوب. لقد ناقشنا معكم هذا الموضوع. نحن نزودكم بالمعدات الضرورية."

لم يفصّل بوتين ما الذي يندرج بالضبط تحت هذا التعريف، لكنه أشار إلى أن موسكو تزود طهران بالمواد الأساسية والمساعدة المطلوبة في هذه الفترة.

من ناحية أخرى، أظهر رئيس إيران، پزشكيان، ثقة كبيرة في استمرار المعركة وصرّح أمام نظيره الروسي: "أنا واثق أننا سننتصر." التصريحات والاقتباسات المتبادلة قيلت أثناء لقاء الاثنين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، حيث كانت طرق المواجهة والنضال المشترك محور المحادثات.

خلال الاجتماع، استعرض الاثنان العلاقات الثنائية وناقشا سبل "تعزيز وتوسيع التعاون المتبادل في مجالات مختلفة". أشاد بوتين بـ"شجاعة وذكاء" الشعب الإيراني في دفاعه عن مصالحه، وأضاف أن الدولتين تحافظان على الزخم في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تم بناؤها خلال العام الماضي، مع إظهار جبهة موحدة وتضامن على الساحة الدولية.