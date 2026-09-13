تقارير من اليمن: أكثر من 500 قتيل في المعارك على الساحل الغربي
تصعيد جديد في المنطقة مع تقارير عن غارات سعودية في اليمن، بالتزامن مع إعلان الحوثيين شن هجمات في جنوب السعودية ردًا على ما وصفوه بالضربات على مواقعهم
أفادت تقارير يمنية بمقتل شخص في هجوم استهدف سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم، بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن تنفيذ موجة هجمات في جنوب السعودية، قالوا إنها جاءت ردًا على ضربات سعودية في اليمن.وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة للحوثيين، أن السعودية نفذت ثلاث غارات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إضافة إلى غارة أخرى في محافظة صعدة شمال غربي البلاد.وبحسب القناة، جاءت الهجمات السعودية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل بشأن تفاصيل الهجوم على السفينة الإيرانية أو حصيلة الضحايا
تقارير من اليمن: أكثر من 500 قتيل في المعارك على الساحل الغربي
أفادت تقارير في اليمن بأن أكثر من 500 مقاتل من "القوات المقاومة الوطنية" لقوا حتفهم، فيما أصيب نحو 1500 آخرين خلال المعارك الأخيرة على الساحل الغربي للبلاد.
وقالت "القوات المقاومة الوطنية"، التابعة للجنرال طارق صالح والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية اليمنية وتحظى بدعم سعودي، إن هذه الحصيلة جاءت في ظل المعارك المتواصلة، بالتزامن مع تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى والجرحى التي أعلنتها القوات.
الحوثيون: السعودية شنت غارات في غرب اليمن
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة للحوثيين، بأن السعودية شنت ثلاث غارات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إضافة إلى غارة أخرى في محافظة صعدة شمال غربي البلاد.
تقارير: سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات في جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بوقوع غارتين لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة النبطية الفوقا جنوب لبنان، إلى جانب غارات أخرى استهدفت بلدة تفّاحتا القريبة.
ولم ترد حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الغارات.
تقارير من غزة: قتيلان في غارة جوية استهدفت سيارة جنوب غربي مدينة غزة
أفادت تقارير من قطاع غزة بمقتل شخصين، اليوم، جراء غارة جوية استهدفت سيارة كانت تسير في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.وبحسب التقارير، وقعت الغارة داخل الحي، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية القتيلين أو ظروف الاستهداف.
الإعلام الرسمي الإيراني: قتيل و3 مصابين في هجوم استهدف سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم
الحوثيون: أطلقنا وابلًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه جنوب السعودية
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، ليلًا أن الجماعة أطلقت وابلًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه جنوب السعودية، ردًا على ما وصفه بالهجمات السعودية في اليمن.
وقال سريع، في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرف قيادة وسيطرة داخل قاعدة تابعة للجيش السعودي في منطقة مدينة شرورة جنوب المملكة، بالقرب من الحدود مع اليمن.