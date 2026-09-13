تقارير من اليمن: أكثر من 500 قتيل في المعارك على الساحل الغربي

أفادت تقارير في اليمن بأن أكثر من 500 مقاتل من "القوات المقاومة الوطنية" لقوا حتفهم، فيما أصيب نحو 1500 آخرين خلال المعارك الأخيرة على الساحل الغربي للبلاد.

وقالت "القوات المقاومة الوطنية"، التابعة للجنرال طارق صالح والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية اليمنية وتحظى بدعم سعودي، إن هذه الحصيلة جاءت في ظل المعارك المتواصلة، بالتزامن مع تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى والجرحى التي أعلنتها القوات.