عراقجي يطالب ترامب بتقديم أدلة على ما أعلنه بشأن مقتل 32 ألف شخص في احتجاجات شهر يناير

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بنبرة تحدٍّ، في منشور على منصة "إكس"، إنه "إذا كان لدى أي شخص شك في صحة بياناتنا، فليتحدث بتقديم أدلة"، وطالب ترمب بتقديم أدلة على ما أعلنه بشأن مقتل 32 ألف شخص في احتجاجات يناير التي هزّت إيران.

مشيرا إلى أنه "نشرت سابقاً، في إطار التزامها بالشفافية الكاملة أمام الشعب، قائمة شاملة بأسماء جميع الضحايا وعددهم 3117"، ممن وصفهم "بـضحايا العملية الإرهابية الأخيرة". وأضاف أن نحو 200 من الأسماء الواردة في القائمة تعود إلى عناصر من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية.

وكان ترمب قد قال أمس الجمعة، للمرة الأولى، إن" 32 ألف شخص قُتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة".