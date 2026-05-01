استطلاع رأي أجرته قناة i24NEWS: هل لا يزال بينيت يُعتبر من اليمين المتطرف في نظر الإسرائيليين؟

في أعقاب أحداث الأسبوع المنصرم، أجرى معهد استطلاعات الرأي المباشر، برئاسة زورييل شارون، استطلاع رأي لصالح قناة i24NEWS، والذي تناول موقف الرأي العام بعد تحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد.

جُمعت العينة وأُجريت التحليلات بواسطة شركة Direct Polls Ltd.، برئاسة زورييل شارون، لصالح قناة i24NEWS، في 30 أبريل/نيسان 2025، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لجنة استطلاع، وشملت 516 مستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يُمثلون عينةً تمثيليةً من عامة السكان في إسرائيل. بلغ هامش الخطأ الإحصائي 4.3% ± باحتمالية 95%.

حتى بعد التحالف مع يائير لابيد، لا يزال نفتالي بينيت يُعرّف نفسه بأنه من اليمين المتطرف. وقد بحث الاستطلاع مدى موافقة المستطلَعين على هذا التعريف، وجاءت النتائج متباينة بشكل شبه كامل: 48% يوافقون على التعريف، مقابل 47% يعارضونه، و5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وفي سؤال آخر، حول ما إذا كان ينبغي على غادي آيزنكوت الانضمام إلى نفتالي بينيت كنائب له في الحزب المشترك مع يائير لابيد، أجاب 45% بأنه لا ينبغي له الانضمام، مقابل 40% يعتقدون أنه ينبغي له ذلك، و15% لم يعرفوا كيف يجيبون.

في ضوء الالتماسات المقدمة ضد تعيين رومان جوفمان رئيسًا للموساد، سُئل المشاركون عن رأيهم في سبب قرار المستشار القانوني للحكومة، جالي بهاراف مايارا، عدم تمثيل الحكومة في هذه الالتماسات. اعتقد 46% منهم أن هذه اعتبارات سياسية، بينما رأى 38% أنها اعتبارات جوهرية، ولم يُبدِ 16% أي إجابة.