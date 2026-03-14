تحذيرات من إغلاق مضيق هرمز سبقت الحرب.. لكن ترامب راهن على استسلام إيران

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال دان كيين قدّم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييمات استخباراتية حذّرت من احتمال أن تلجأ إيران إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، عبر زرع ألغام بحرية واستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.

وبحسب التقرير، تلقى ترامب هذه التحذيرات خلال اجتماعات عُقدت قبل بدء العملية العسكرية ضد إيران، حيث أشارت التقديرات إلى أن إغلاق المضيق قد يكون أحد أبرز أوراق الضغط التي قد تستخدمها طهران في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

ورغم إدراكه للمخاطر، قدّر ترامب أن إيران قد تتجنب اتخاذ خطوة بهذا الحجم، مفضلة تجنب تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة أوسع، كما اعتبر أن الجيش الأمريكي قادر على إعادة فتح الممر الملاحي بسرعة في حال حاولت طهران تعطيله.

لكن بعد نحو أسبوعين من بدء القتال، بدأت المخاوف تتحقق جزئيًا، إذ أفادت تقارير بأن إيران عرقلت مرور بعض ناقلات النفط وهاجمت سفنًا تجارية في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، تعمل القوات الأمريكية حاليًا على استهداف القدرات البحرية الإيرانية وإحباط محاولات زرع الألغام في المضيق، بهدف منع إغلاقه بشكل كامل والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى توسعت بسرعة، إذ استهدفت ضربات مشتركة مواقع عسكرية ومنشآت مختلفة داخل إيران، فيما قُدّر عدد الأهداف التي تعرضت للقصف منذ بدء العمليات بآلاف الأهداف.

ورغم ما تصفه واشنطن بإنجازات عسكرية، فإن الحرب أوقعت أيضًا خسائر بشرية، حيث قُتل عدد من الجنود الأمريكيين وأصيب آخرون، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الإدارة الأمريكية من احتمال استمرار الصراع لفترة أطول من المتوقع.

وفي ظل هذه التطورات، تبحث الإدارة الأمريكية عدة سيناريوهات محتملة لإنهاء الحرب، من بينها إعلان تحقيق أهداف العملية وإنهائها سياسيًا حتى لو استمرت بعض المواجهات الميدانية.