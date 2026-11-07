أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت،عن إنشاء قوة مهام خاصة لفرض الحصار البري على إيران، بالإضافة إلى الحصار البحري المفروض عليها والذي جُدد في يوليو/ تموز المنصرم، ووفقًا لبيان سنتكوم، "ستضم قوة المهام الخاصة، التي أُطلق عليها اسم ’البوابة الحديدية’، نحو 20 عضوًا، وسيعملون من مقر القيادة في تامبا، فلوريدا. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع تهريب أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد غير المصرح بها، ومصادر الدخل غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أن "إنشاء قوة مهام "البوابة الحديدية" يعزز نجاح الحصار البحري المحكم الذي نفرضه على إيران. وأضاف: "إن تعزيز تعاون القيادة المركزية مع جهات حكومية أمريكية أخرى سيحد من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة تأهيل مصانع الأسلحة، وتجديد مخزونها من المعدات العسكرية". ووفقًا لبيان رسمي صادر عن القيادة المركزية، فقد حال الحصار البحري الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة دون تصدير إيران نفطًا خامًا بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار. ويأتي الإعلان عن تشديد الحصار البري على إيران بالتزامن مع تقارير تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة قطرية. وقد أفادت التقارير أمس بأن طهران أبدت استعدادًا لمناقشة قضايا تتعلق ببرنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها سابقًا. إلا أن المفاوضات فشلت مساء أمس، لكن قطر سارعت إلى نفي هذه الأنباء.