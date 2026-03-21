مصدر أمريكي لـ i24NEWS: "مجتبى خامنئي مصاب - لكن في تقييمنا لا يسيطر على إيران"

يشير التقييم المُحدّث في إسرائيل والولايات المتحدة إلى أن "مجتبى خامنئي لا يسيطر على إيران، وقال مصدر مُطّلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: "على الأرجح، الحرس الثوري هو من يُسيطر عليه، وليس هو من يُسيطر عليهم".

في إسرائيل والولايات المتحدة، تم توضيح أن المؤشرات في هذه المرحلة تُشير إلى أن مجتبى مصاب وليس ميتًا، أي أنه في حالة تسمح له بممارسة مهامه، ولكن كما ذُكر، فإن سيطرته على إيران، حتى وإن وُجدت، ليست مُطلقة - بالتأكيد ليست كسيطرة والده.

يوم الجمعة، الذي يُصادف عيد النوروز الإيراني، كان من المُتوقع أن يُرسل مجتبى رسالة فيديو أو صوتية - ولكن في النهاية، تم إرسال رسالة نصية فقط، مُرفقة بعدة صور ثابتة، لم يتضح متى تم التقاطها.