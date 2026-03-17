صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أنه لا يخشى إدخال قوات برية إلى أراضيها، في وقت وجّه فيه انتقادات حادة لحلف حلف شمال الأطلسي، معربًا عن شكوكه بشأن التزامه بدعم الولايات المتحدة.

وخلال حديثه في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "لا، أنا لا أخشى شيئًا"، معتبرًا أن المواجهة مع إيران "عملية عسكرية يمكن حسمها خلال يومين أو ثلاثة". وأضاف أن واشنطن تمتلك القدرة على تعطيل شبكة الكهرباء الإيرانية خلال ساعة، مشيرًا إلى أن طهران "لا تملك حاليًا ما يمكنها فعله".

وفي سياق متصل، انتقد ترامب دول الناتو، قائلًا إنها لا تبدي استعدادًا كافيًا لمساندة الولايات المتحدة رغم الدعم الأمريكي السابق لها، مضيفًا: "أتساءل إن كان الناتو سيكون هناك من أجلنا يومًا ما"، واصفًا موقف الحلف بأنه "اختبار كبير".

كما تطرق إلى الوضع في مضيق هرمز، معربًا عن اعتقاده بأن حركة الملاحة قد تعود قريبًا، رغم عدم وجود تأكيدات حول وجود ألغام بحرية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل ضرب أهداف على السواحل الإيرانية، بدعم من حلفاء إقليميين، من بينهم إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.