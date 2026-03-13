حادث جوي: تحطم طائرة تزويد بالوقود أمريكية كانت تشارك في العمليات ضد إيران

تحطمت طائرة أمريكية للتزود بالوقود، كانت تعمل كجزء من العملية في إيران، في العراق اليوم (الخميس) إثر حادث جوي.

قيادة الوسطى للجيش الأمريكي أفادت: "نحن على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود أمريكية من طراز KC-135. الحادثة وقعت في مجال جوي صديق خلال عملية 'غضب ملحمي'، وجهود الإنقاذ مستمرة. كانت طائرتان متورطتين في الحادثة – إحدى الطائرتين تحطمت في غرب العراق، والثانية هبطت بسلام."

وشددوا في القيادة المركزية"لم يكن الأمر ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة"، وتابعوا، "سيتم نشر معلومات إضافية كلما تطورت الحالة. نطلب مزيداً من الصبر لجمع تفاصيل إضافية وتوفير الوضوح لعائلات أفراد الخدمة".