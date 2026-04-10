استئناف تدريجي للرحلات الجوية إلى إسرائيل: الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها، وويز إير تنتظر استقرار الأوضاع

بعد أسابيع من الاضطراب بسبب التصعيد في الشرق الأوسط، بدأت حركة الطيران في إسرائيل بالعودة تدريجيًا، حيث أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارًا من الأربعاء الوشيك، برحلتين يوميًا مبدئيًا. وبذلك، تُصبح من أوائل شركات الطيران الأجنبية التي تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى البلاد.

من جانبها، تخطط شركة الطيران الاقتصادي ويز إير لاستئناف رحلاتها بدءًا من 25 أبريل/نيسان الجاري. إلا أن هذا الاستئناف يبقى مشروطًا باستمرار وقف إطلاق النار والامتثال لإرشادات السلامة الدولية، مما يُبقي بعض الغموض حول الجدول الزمني الدقيق.

يأتي هذا الاستئناف بعد الرفع الكامل للقيود في مطار بن غوريون، الذي عاد إلى العمليات الطبيعية بعد 40 يومًا من النزاع. وقد رُفعت القيود المفروضة على عدد الركاب في كل رحلة وعلى مواعيد الإقلاع، مما يسمح بالعودة التدريجية إلى النشاط الطبيعي.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال العديد من شركات الطيران الدولية حذرة. لا تتوقع شركة دلتا إيرلاينز استئناف رحلاتها قبل نهاية مايو/أيار، وتنتظر شركة يونايتد إيرلاينز حتى منتصف يونيو/حزيران، بينما علّقت شركة إيزي جيت خدماتها حتى الخريف على الأقل. وبالتالي، فإن العودة الكاملة لحركة النقل الجوي الدولي ستعتمد على كيفية تطور الوضع الأمني ​​في الأسابيع الوشيكة.