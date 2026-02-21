أجرت الوحدة المركزية لشرطة الحدود الجنوبية في إسرائيل تحقيقًا في شبكة واسعة النطاق لنقل المهاجرين غير الشرعيين، كانت تعمل في المنطقة الجنوبية. ووفقًا للتحقيق، كان يدير الشبكة مواطنون إسرائيليون من البدو، مع تقسيم واضح للمهام بين مدير تنسيق وسائقين.

في هذه المرحلة، أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، سائقان ضُبطا متلبسين بتسعة مهاجرين غير شرعيين في مركباتهما، ومشتبه به آخر، بحسب الشرطة، كان رئيسًا للشبكة ويدير نظام النقل.

ووفقًا للاشتباه، جُمع المهاجرون غير الشرعيين من عدة نقاط تجميع في النقب، بما في ذلك قرب خط التماس في جبال الخليل الجنوبية، ونُقلوا إلى الأراضي الإسرائيلية مقابل مئات الشواقل لكل منهم. وتقدر الشرطة أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي أسلوب منهجي مُتبع منذ فترة، ولذلك يجري حاليًا فحص حالات سابقة قد تكون مرتبطة بالشبكة نفسها.

خلال استجوابهم، أقرّوا بدخولهم إسرائيل بدون تصريح ودفعهم تكاليف النقل. في المقابل، ينفي المشتبه بهم علمهم بأنهم مقيمون غير شرعيين، ويدّعون أنهم لم يتقاضوا أي أجر.

من المتوقع أن يُجري المحققون خلال الأيام القادمة مواجهات بين الشاباهيم والسائقين المشتبه بهم، في إطار جهودهم للتحقق من الشكوك وتعميق التحقيق. وتتوقع الشرطة اعتقالات إضافية في المستقبل.