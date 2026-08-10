تتزايد التقديرات: إصابات مجتبى خامنئي تمنعه من الظهور علنًا

تقدّر جهات استخباراتية غربية أن الفيديو الخاص بمُجتَبی خامنئي، الذي نُشر مؤخرًا في وسائل الإعلام الإيرانية، هو تسجيل قديم تم تصويره قبل الحرب. وتتعزز الآن التقديرات بأن إصابات مُجتَبی الخطيرة لا تسمح له بالظهور علنًا.

التقدير بأن الفيديو تم تصويره قبل الحرب يستند، من بين أمور أخرى، إلى مظهره: يظهر خامنئي الابن بزي رجل دين عادي وليس بملابس القائد الأعلى – معطى يعزز الافتراض بأن التوثيق سبق تعيينه الرسمي.

تشدد المصادر أنه في حين أن صورة النصر المثالية للنظام الشيعي كانت أن يظهر واقفًا ويلقي خطابًا على منصة، فإن هذا السيناريو غير ممكن حاليًا بسبب وضعه الجسدي.

من ناحية أخرى، تحاول طهران أن تبث أجواءً طبيعية وكأن الأمور تسير كالمعتاد: فقد ادعى الرئيس الإيراني، مسعود بَزِشكيان، أنه اجتمع مع القائد الأعلى في لقاء مطول استمر سبع ساعات، وصرح بأن القائد "سليم تماماً" – وهو ادعاء يُقابَل بالكثير من الشكوك.