قوة أجنبية جديدة في لبنان؟ إيطاليا مرشحة لمهمة حساسة ضد حزب الله

تجري إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة حاليًا مباحثات لتحديد الدولة أو الدول التي ستشرف على المنطقة التي سيدخلها الجيش اللبناني، وذلك في إطار مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله، وفقًا لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة i24NEWS. والهدف من ذلك هو ضمان خلو المنطقة تمامًا من وجود الحزب وأسلحته. ومن بين الدول المرشحة لتنفيذ هذه المهمة إيطاليا.

وقد التقى قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، بقائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية، الفريق جيوفاني ماريا إيانوتشي. وجاء في بيان رسمي صادر عن الجيش اللبناني أن "الاجتماع ناقش الوضع العام، والتطورات الأخيرة، وسبل دعم الجيش اللبناني في ضوء التحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء عمليات اليونيفيل".

وفي بداية المحادثات، أصرت إسرائيل على أنها ستكون الجهة التي ستدخل المناطق التي سيدخلها الجيش اللبناني لإعطاء الموافقة النهائية على عملية التسريح. مع ذلك، ونظرًا للمعارضة الشديدة من الحكومة اللبنانية، بدأت الأطراف بدراسة البدائل الدولية. وتعارض إسرائيل وواشنطن بشدة تمديد ولاية اليونيفيل، التي ستنتهي بنهاية العام، وتستبعدان إمكانية أن تتولى هذه القوة الدولية مهمة التحقق النهائي.

وأكد مصدر مطلع في حديث مع قناة i24NEWS أن عدة خيارات قيد الدراسة حاليًا، وأن الاتفاقات النهائية لم تُتوصل بعد.