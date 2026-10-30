تقرير: ترامب يجهز خيار شن ضربات جديدة على إيران بعد الانتخابات الأمريكية

قبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تكثف إدارة دونالد ترامب استعداداتها العسكرية لاحتمالية استئناف الضربات ضد إيران عقب اقتراع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد حذر مسؤولون أمريكيون عدة دول في الشرق الأوسط بضرورة الاستعداد لعمليات عسكرية جديدة، وكذلك لاحتمالية تعرضها لردود فعل انتقامية إيرانية تستهدف بنيتها التحتية الاستراتيجية وقطاع الطاقة لديها.

ومع ذلك، يشير دبلوماسيان مطلعان على هذه المداولات إلى أن دونالد ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد. ورغم ذلك، فقد ألمح الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية فور انتهاء الانتخابات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين عرضوا على دونالد ترامب، يوم الخميس، سيناريوهات مختلفة للتدخل ضد إيران. ويُعتقد أن كلاً من قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، قد شاركوا في هذا الاجتماع. وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعزز فيه واشنطن وجودها العسكري في منطقة الخليج، وتدرس تنفيذ مرحلة جديدة من العمليات ضد المنشآت الإيرانية.

وكان دونالد ترامب قد أكد في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجمات جديدة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحادثات مع طهران كانت "مثمرة". ووفقاً لمصادر إسرائيلية نقلت عنها شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News)، فقد وضع الجيشان الأمريكي والإسرائيلي بالفعل خططاً لاستئناف ضرباتهما المشتركة، علماً بأن القرار النهائي يظل بيد الرئيس الأمريكي.من جانبها، تؤكد إيران أنها لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي. أشار وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى أن طهران تواصل مشاوراتها مع الوسطاء الإقليميين في محاولة لاستعادة وقف إطلاق النار. وتثير احتمالية شن هجوم أمريكي جديد مخاوف من تصعيد إقليمي، لا سيما في حال حدوث عمليات انتقامية إيرانية ضد دول الخليج.