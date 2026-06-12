الولايات المتحدة واليونان وقبرص وإسرائيل تطلق مركزًا للطاقة في شرق المتوسط ​​في هيوستن

اتفقت الولايات المتحدة وقبرص واليونان وإسرائيل على إطلاق شراكة جديدة في مجال الطاقة تهدف إلى دعم تطوير الغاز الطبيعي وحماية البنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط.ويهدف المركز إلى أن يكون منتدى للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، مع التركيز على تطوير الغاز، والبنية التحتية الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات نقل الطاقة الإقليمية، وموثوقية الشبكة، والبحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة.

ووصف البيان الرسمي الإسرائيلي بشأن مبادرة "إكس" الاتفاق بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام" في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء "شرق متوسط ​​أكثر أمانًا وترابطًا". ولم تُعلن بعد تفاصيل تمويل المركز وجدوله الزمني.

وقّع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إعلان نوايا مع وزير الطاقة القبرصي، مايكل داميانو، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، وسفير إسرائيل لدى واشنطن، يحيئيل ليتر. وسترتكز هذه المبادرة على مركز جديد للطاقة في شرق المتوسط ​​بجامعة رايس في هيوستن.

ويستند هذا الاتفاق إلى قانون شراكة الأمن والطاقة في شرق المتوسط، الذي أقره الكونغرس عام 2019، والذي سعى إلى تعزيز علاقات الطاقة الأمريكية مع الحلفاء الإقليميين ومواجهة النفوذ الروسي والصيني. ويهدف موقع المركز في هيوستن إلى ربط المسؤولين في شرق المتوسط ​​بقطاع الطاقة الأمريكي والخبرات الفنية.

ومن جهته قال رايت إن شرق المتوسط ​​يكتسب أهمية متزايدة لتطوير الطاقة العالمية. ووصف باباستافرو الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية" لمجموعة 3+1 التي تضم اليونان وقبرص وإسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إنه سيعزز التعاون الاستراتيجي ويحسن الترابط الإقليمي.