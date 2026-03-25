هل تطول الحرب؟ قطر تبدأ إجلاء طائراتها بعيدًا عن منطقة الخطر

حتى في قطر لا يصدقون أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا. شركة الطيران "القطرية" بدأت مؤخرًا بنقل طائراتها إلى مكان آمن - مطار معزول في عمق مقاطعة تيرويل الإسبانية. في بوابة "Flightradar24" تم الإبلاغ اليوم (الثلاثاء) أن الشركة قد نقلت بالفعل حوالي 20 طائرة إلى المطار.

في بيان صحفي أصدرته "الخطوط الجوية القطرية"، تم ذكر "ظروف استثنائية في المنطقة" و"إجراء مؤقت" كأسباب لنقل أسطول الطائرات إلى خارج قطر. المركز اللوجستي للشركة يقع في العاصمة الدوحة، التي تتوسط منطقة الأزمة. من بين الطائرات التي تم نقلها بالفعل يمكن العثور على طائرات إيرباص A380 (القادمة من لندن)، وطائرات A350 وطائرات بوينغ 787.

التكلفة الاقتصادية لهذه الخطوة كبيرة: رسوم الوقوف في المطار الإسباني قد تصل إلى أكثر من نصف مليون يورو سنوياً. لموقع في ترويل قدرة استيعابية تصل إلى 250 طائرة بأحجام مختلفة، ووفقاً لمعطيات الشركة، حتى الآن حوالي 70 موقف طائرات في المطار مشغول. الإخلاء الحالي ينضم إلى مشاعر مواطني قطر الذين، كما ذُكر، لا يعتقدون أن الحملة العسكرية ضد إيران ستنتهي في المستقبل القريب.