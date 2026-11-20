تتصاعد التقديرات والتقارير الإعلامية حول احتمال عودة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وسط حديث عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات لضرب إيران وضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في حملة جوية مشتركة، بالتزامن مع تحركات عسكرية ودبلوماسية لافتة شملت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر إلى إسرائيل وانعقاد قمة ثلاثية جمعت ترامب بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في الصين.

وفي برنامج هذا المساء على قناة i24NEWS Arabic بعنوان "محلل أمريكي: ترامب بحاجة لضرب إيران والحرب قادمة"، تناقش الدكتور محمود الأفندي، المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية (من موسكو)، وماك شرقاوي، المحلل السياسي (من واشنطن)، حول ما إذا كانت القمة الثلاثية قد تفتح الباب أمام تفاهمات وتقاسم نفوذ أم أن التصعيد العسكري لا يزال مرجحاً في ظل حسابات داخلية وإقليمية ودولية متشابكة.

أولاً: رؤية "تقاسم النفوذ" والرهان على الدورين الروسي والصيني

يرى الدكتور محمود الأفندي، المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية، أن انعقاد الاجتماع الثلاثي يمثل مؤشراً على مسار يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب وصفقة أوسع لتقاسم النفوذ، معتبراً أن ترامب لو كان متجهاً لتصعيد واسع وحاسم لما انخرط في مثل هذا اللقاء مع حليفين استراتيجيين لإيران هما روسيا والصين.

وأوضح الأفندي أن إيران تمثل حلقة مهمة في مشاريع الربط والتجارة والنفوذ التي تعول عليها موسكو وبكين، وأن أي إضعاف أو إسقاط للنظام الإيراني قد يضر بمصالحهما ويقرب النفوذ الأمريكي من محيطهما في آسيا الوسطى، معتبراً أن موسكو وبكين تمتلكان أوراق تأثير لدفع طهران نحو تسوية أو تهدئة، وأن القضايا الحساسة والاستراتيجيات تُناقش غالباً خلف الكواليس بعيداً عن التصريحات العلنية.

كما لفت المختص بالشأن الروسي إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية والتكنولوجيا المرتبطة بها تستفيد من تعاون تقني مع روسيا والصين ضمن حدود تحافظ على توازن السيطرة، معتبراً أن الحديث عن حرب برية أوروبية واسعة ضد إيران غير واقعي بالنظر إلى موازين القوى وحسابات الكلفة العسكرية.

ثانياً: رؤية "الحرب القادمة" والحسابات السياسية والاقتصادية

في المقابل، اعتبر ماك شرقاوي، المحلل السياسي من واشنطن، أن اللقاء الثلاثي لم يفضِ إلى تفاهمات تحول دون تجدد المواجهة، متوقعاً أن تتجه الأوضاع نحو ضربات أو تصعيد عسكري في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية وتفاقم الضغوط الداخلية والاقتصادية.

وربط شرقاوي الدفع نحو التصعيد بحسابات سياسية تخص نتنياهو وموقعه الداخلي وسعيه لتثبيت حضوره السياسي عبر إظهار التهديد الأمني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية حادة وتراجعاً في العوائد والموارد نتيجة الحصار والعقوبات، وأن الصمود وحده لا يحل أزماتها الداخلية أو يمنع احتمالات التحرك من الداخل أو عبر تحالفات أوسع.

كما شكك المحلل السياسي في فاعلية الضربات الجوية وحدها لحسم الصراع دون تحرك أوسع على الأرض، واعتبر أن موسكو وبكين لا تقدمان لإيران دعماً عسكرياً مفتوحاً يغير قواعد الاشتباك بشكل جذري، لافتاً إلى أن ملف الحرب في أوكرانيا يثقل كاهل روسيا اقتصادياً وعسكرياً ويدفعها للبحث عن مخارج وتسويات، وربما مقايضات ترتبط بملفات إقليمية أخرى