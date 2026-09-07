تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية المواجهة في الخليج ومضيق هرمز، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بفرض قيود جديدة على حركة السفن، وتصعيد في الخطاب الأميركي والإسرائيلي تجاه طهران.

وفي خضم التصعيد، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لخريطة لإيران، ظهرت فيها الخريطة بصورة معكوسة، ضمن سلسلة من المنشورات التي نشرها خلال فترة قصيرة وتناولت المواجهة مع إيران وملفات سياسية أخرى.

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وجاء نشر الصورة بعد نهاية أسبوع شهد تبادلًا لإطلاق النار في منطقة الخليج، بالتزامن مع تقارير عن وقوع انفجارات جديدة في المنطقة وإعلان إيران عن منطقة بحرية "مقيدة" بالقرب من مضيق هرمز.

تهديد إيراني في مضيق هرمز

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن مضيق هرمز "مغلق بالكامل"، رافضًا تصريحات ترامب بشأن بقاء المضيق مفتوحًا.

وأضاف، بحسب التصريحات المنقولة عنه، أن إيران تعتزم الإعلان عن منطقة بحرية مقيدة خارج المضيق، تكون حركة الدخول إليها والخروج منها خاضعة لإدارة طهران، محذرًا من أن السفن التي تدخل المنطقة الجديدة قد تُدرج ضمن قوائم العقوبات.

كما قال رضائي إن إيران لم تتخذ قرارًا بإغراق السفن الأميركية التي تعبر المضيق، مشيرًا إلى مخاوف من التسبب في أضرار بيئية، لكنه ربط بقاء المضيق مفتوحًا بتوقف الولايات المتحدة عن تهديد إيران ومهاجمتها.

وادعى رضائي أيضًا أن إيران أجرت خلال عطلة نهاية الأسبوع اختبارًا لإطلاق صاروخ مضاد للسفن باتجاه سفينة حربية أميركية، وهي مزاعم لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.

ترامب يواصل حملة منشورات بالذكاء الاصطناعي

ولم تقتصر منشورات ترامب على الخريطة، إذ نشر الرئيس الأميركي خلال نحو ساعة ونصف أكثر من عشرة منشورات وصورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي تناولت ملفات عدة، بينها المواجهة مع إيران.

وظهرت في إحدى الصور طائرة مقاتلة تحلق فوق جزيرة خرج الإيرانية، التي بدت وكأنها تتعرض للقصف، فيما تضمنت صورة أخرى رسمًا بيانيًا يصور انهيار العملة الإيرانية.

كما نشر ترامب صورًا ذات طابع ساخر وسياسي، ظهر في إحداها في هيئة المصارع الأميركي هالك هوغان، بينما تضمنت أخرى سفينة تغرق تحت اسم «الحزب الديمقراطي»، إضافة إلى صور للرئيس السابق جو بايدن ومنشورات ذات طابع قومي وسياسي.

واشنطن تخفض توقعاتها بشأن الاتفاق النووي

في موازاة ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ليس أمرًا مضمونًا، مشيرًا إلى احتمال أن يتأجل أي اتفاق إلى حين تولي إدارة جديدة في طهران.

وأضاف رايت، في مقابلة مع شبكة "ABC"، أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استهداف مباشر للبنية التحتية والقدرات التي تمكّن إيران من تطوير سلاح نووي، في حال عدم التوصل إلى حل سياسي.

وتعكس تصريحات الوزير تراجعًا في التوقعات الأميركية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، خصوصًا مع عودة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

نتنياهو يهدد إيران بضربة قاسية

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها، محذرًا إيران من عواقب مهاجمة إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال حفل استقبال بمناسبة رأس السنة العبرية في جلسة الحكومة، إن إيران "تعرف لماذا" تتجنب مهاجمة إسرائيل، محذرًا من أنها في حال ارتكبت هذا الخطأ "ستتلقى ضربة لا تتخيلها".

وأضاف أن إسرائيل تسعى، من بين أهداف أخرى، إلى إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن النظام في طهران "ضعيف ويكافح من أجل حياته".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في الخليج ومضيق هرمز، فيما تزداد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.