وزارة العدل الأمريكية ستطالب بعقوبة الإعدام لرجل متهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية

أعلن المدعون العامون في ملفٍ قُدِّم للمحكمة، اليوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية ستسعى إلى إنزال عقوبة الإعدام بالرجل المتهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن أمام متحف يهودي.

وقالت المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا جانين بيرو، اليوم الجمعة: "رسالتي إلى كل من يسعى إلى ارتكاب عنف سياسي في هذه المنطقة: واشنطن العاصمة ليست المكان المناسب. ستُحاسبون وستواجهون أقصى عقوبة ينص عليها القانون". وصف المدعون جريمة القتل بأنها مُدبّرة ومُخطّط لها، قائلين إن رودريغيز سافر جواً إلى منطقة واشنطن من شيكاغو قبل الفعالية في متحف العاصمة اليهودي، وكان يحمل مسدساً في حقيبته المُسجّلة.

ويواجه إلياس رودريغيز تهمًا فيدرالية تتعلق بجرائم الكراهية والقتل العمد في قضية مقتل يارون ليشنسكي وسارة ميلغريم، الزوجين اللذين أطلق عليهما النار بأسلوب الإعدام أثناء مغادرتهما فعالية في المتحف في مايو/ايارالمنصرم. وقد هتف رودريغيز "فلسطين حرة" أثناء إطلاق النار، وقال لاحقًا للشرطة: "فعلتُ ذلك من أجل فلسطين، فعلتُ ذلك من أجل غزة".

تتضمن لائحة الاتهام تهمة جريمة كراهية أدت إلى الوفاة وإشعارًا بنتائج خاصة، مما يسمح للمدعين العامين بالسعي إلى إنزال عقوبة الإعدام.

ووفقاً لوثائق المحكمة، دخل رودريغيز المتحف بعد قتل ضحاياه وقال: "فعلتُ ذلك من أجل فلسطين، فعلتُ ذلك من أجل غزة، أنا أعزل". كما أخبر المحققين بإعجابه بآرون بوشنيل، وهو جندي في سلاح الجو الأمريكي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في فبراير/شباط 2024، واصفاً بوشنيل بأنه "شجاع" و"شهيد".