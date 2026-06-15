كشفت تقارير إعلامية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تُصدر بيان تهنئة بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة اعتُبرت تعبيراً عن تحفظ سياسي تجاه الاتفاق.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الرسمية “كان” ، فإن غالبية دول المنطقة ودول الخليج رحبت بالاتفاق، إلا أن الإمارات اختارت نهجاً مختلفاً، إذ شددت في بيانها على أهمية الحوار والدبلوماسية دون الإشادة المباشرة بالأطراف الموقعة.

وأشار البيان الإماراتي إلى ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، في إشارة فُهمت على أنها موجهة بشكل خاص إلى إيران، وسط تأكيدات على أهمية ضمان تنفيذ التعهدات وعدم العودة إلى التصعيد.

ونقلت القناة عن مسؤول إماراتي سابق قوله إن “الثقة بإيران غير موجودة”، مشدداً على ضرورة تقديم ضمانات قوية وملموسة لضمان التزام طهران بأي اتفاقات مستقبلية، مضيفاً أن “الكرة الآن في ملعب إيران”.

ويأتي هذا الموقف في ظل تباين واضح داخل دول المنطقة حول تقييم التفاهمات الأخيرة، بين ترحيب واسع من جانب بعض الدول، وحذر وترقب من جانب أطراف أخرى.