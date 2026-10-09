متهمان يدفعان ببراءتهما من تهمة مراقبة السفارة الإسرائيلية في لندن لصالح إيران

دفع رجلان - اتُّهما بتلقي تكليف من إيران لإجراء عمليات مراقبة عدائية تستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، وأقدم كنيس يهودي في بريطانيا، وأهداف أخرى إسرائيلية أو يهودية - ببراءتهما، اليوم الجمعة.

ومَثُل كل من نعمة الله شاهسفاني (41 عاماً)، وهو يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وعلي رضا فراساتي (22 عاماً)، وهو مواطن إيراني، أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن، حيث أنكرا التهمة الموجهة إليهما بموجب قانون الأمن القومي.ويُعد هذان الرجلان من بين عدة أشخاص وُجهت إليهم اتهامات في قضايا منفصلة بالعمل لصالح إيران داخل بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد اتهمت إيران مؤخراً بالوقوف وراء مؤامرة مشتبه بها استهدفت قاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) الجوية المرتبطة بالولايات المتحدة، وهي القضية التي شهدت اعتقال سبعة رجال ثم إطلاق سراحهم بكفالة.

وقد نفت إيران أي تورط لها في أنشطة عدائية داخل بريطانيا، بما في ذلك المؤامرة المزعومة التي استهدفت قاعدة "راف فيرفورد"، وهي الحادثة التي أعقبتها خطوة أمريكية بسحب قاذفات "بي-1" (B-1) من القاعدة.

وتشير المزاعم إلى أن الرجلين قاما بجمع معلومات وإجراء عمليات استطلاع خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، حيث شملت قائمة الأهداف السفارة الإسرائيلية، والقنصلية الإسرائيلية، وكنيس "بيفيس ماركس" في لندن.

وذكرت القاضية بوبي تشيما-غروب أن قائمة الأهداف تضمنت أيضاً شخصاً لم يُكشف عن هويته، ويُعد "محل اهتمام استخباراتي" بالنسبة لإيران.