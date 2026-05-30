الستة مليارات دولار الإيرانية المجمّدة في قطر تتصدر المفاوضات الأخيرة مع واشنطن

يُعدّ الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة حاليًا في قطر أحد أبرز العقبات التي تحول دون إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتدرس واشنطن إمكانية الإفراج التدريجي عن هذه الأموال في صورة مساعدات إنسانية، لا سيما لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية. ويشترط هذا الإجراء وفاء طهران بعدة التزامات، منها فتح مضيق هرمز للملاحة وإزالة الألغام من هذا الممر المائي الاستراتيجي.بحسب ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك بوست"

غير أن الصحيفة لم توضح ما إذا كان هذا المقترح صادرًا مباشرةً عن الإدارة الأمريكية أم أنه مُدرجٌ بالفعل في مسودة الاتفاقية قيد المناقشة بين الطرفين. وقد حُوّلت هذه المليارات الستة إلى حسابات قطرية في سبتمبر/أيلول 2023 كجزء من اتفاقية تبادل أسرى بين واشنطن وطهران. في ذلك الوقت، سمحت إدارة الرئيس جو بايدن بتحويل الأموال الإيرانية التي كانت مُجمّدة سابقًا في كوريا الجنوبية. إلا أن الوصول إلى هذه الأموال عُلّق بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

يبدو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد دخلت مرحلة حاسمة. فقد أشار دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أنه دعا كبار مستشاريه إلى غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن المفاوضات.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، انتهى الاجتماع دون التوصل إلى قرار نهائي. وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الاتفاق لا يزال وشيكًا، لكن عدة نقاط حساسة، من بينها الإفراج عن الأموال الإيرانية، لا تزال محل نقاش مكثف. وبالتالي، يبدو أن هذه المسألة من بين العقبات الأخيرة المتبقية قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.