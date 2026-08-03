رغم التهدئة.. إسرائيل تعتقد أن الضربة الأمريكية لإيران لا تزال مطروحة بقوة

على خلفية التراجع عن الهجوم الليلي: المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أفاد الأحد أن إسرائيل مقتنعة بأن هجومًا أمريكيًا واسع النطاق على إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة.

في الواقع، كانت إسرائيل مستعدة السبت لاحتمال شن هجوم واسع في إيران. خلال عطلة نهاية الأسبوع أبلغنا أن الهجوم كان من المفترض أن يستهدف "البطن الرخوة" للنظام، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.

وأفيد الأحد أنه رغم التوقعات وخيبة الأمل - في إسرائيل يدّعون أن قرار الرئيس ليس نهاية المطاف على الإطلاق، إذ أن هجومًا أمريكيًا كبيرًا على إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة.

في إسرائيل يدّعون أيضاً أن الأمريكيين لا يصدقون حقًا أن طهران معنية بالتوصل إلى اتفاق، ولذلك فإن إمكانية الهجوم لا تزال قائمة. هذا سيحدث في توقيت يتناسب مع الأمريكيين، الذين يمنحون حالياً، على الأقل ظاهريًا، مزيدًا من الوقت للمفاوضات.