المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي بالإجماع تعيينات بن حي-شغيف وبراشي وشين في مجلس السلطة الثانية

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع بإلغاء قرارات الحكومة بشأن تعيين يفعات بن حي-شغيف رئيسةً لمجلس السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة، وكذلك تعيين المحامية كنيرت براشي والدكتور حاييم شين عضوين في المجلس.

كما قررت المحكمة، بأغلبية القضاة، إعادة ملف تعيين أعضاء المجلس إلى لجنة فحص التعيينات لإعادة النظر فيه، إذا قرر وزير الاتصالات المضي مجددًا في إجراءات التعيين.

وجاء القرار بعد طعون قُدمت ضد تعيينات الحكومة لأعضاء مجلس السلطة الثانية، حيث قضت المحكمة بأن ملفي براشي وشين لم يُعرضا على لجنة التعيينات على أساس كامل من المعلومات ذات الصلة. أما في قضية بن حي-شغيف، فخلص رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالف ترتيبات تضارب المصالح المفروضة عليه، نظرًا إلى كونها شاهدة في محاكمته الجنائية.

وأشار الحكم إلى أن التصويت الحكومي الثاني على التعيينات لم يُصلح الخلل، إذ لم يتضمن، وفق المحكمة، فحصًا مستقلًا وجديدًا للمعطيات المتعلقة بالتعيينات.