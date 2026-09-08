اليوم الثاني لتقديم القوائم الانتخابية للكنيست، وهجمات إسرائيلية في غزة
الحكومة في لندن وباريس أعلنتا عن عقوبات على إسرائيل • مصدر كان في الدائرة القريبة من رئيس الوزراء ولم يعد يعمل معه قال في حديث مع i24NEWS إن النشر في "هآرتس" - "تزوير كامل"
فرضت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات على إسرائيل.فيما بدأ اليوم الثاني من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. مصدر كان في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء ولم يعد يعمل معه قال في حديث مع i24NEWS إن النشر في "هآرتس" - "مزيف تماماً".
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مصادر فلسيطينية عن التطورات الأخيرة في غزة: قصف منزلين وتدميرهما وأضرار في منازل بمحيطهما في خان يونس والبريج .. قصف أرض زراعية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة .. إصابة في قصف سطح منزل بالشيخ رضوان و إشارة إخلاء بجوار مستشفى الشفاء
دعا هيندل غانتس إلى الاستقالة قائلاً: "إنه يُقوّض إمكانية تشكيل حكومة صهيونية، لقد حان الوقت للاعتراف بالواقع". وردّ حزب أزرق أبيض: "يا يوعاز ما زال أمامك خمس ساعات لإغلاق القوائم، لديك متسع من الوقت للانتقال إلى حزب آخر".
مؤسس حركة «الأمنيين» أمير أفيفي يتنازل عن المقعد المضمون في قائمة الليكود لصالح عضو الكنيست أفيحاي بوارون، فيما أعلن نتنياهو أنه سيُعيَّن وزيرًا من خارج الكنيست إذا شُكّلت حكومة برئاسته
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المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي بالإجماع تعيينات بن حي-شغيف وبراشي وشين في مجلس السلطة الثانية
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع بإلغاء قرارات الحكومة بشأن تعيين يفعات بن حي-شغيف رئيسةً لمجلس السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة، وكذلك تعيين المحامية كنيرت براشي والدكتور حاييم شين عضوين في المجلس.
كما قررت المحكمة، بأغلبية القضاة، إعادة ملف تعيين أعضاء المجلس إلى لجنة فحص التعيينات لإعادة النظر فيه، إذا قرر وزير الاتصالات المضي مجددًا في إجراءات التعيين.
وجاء القرار بعد طعون قُدمت ضد تعيينات الحكومة لأعضاء مجلس السلطة الثانية، حيث قضت المحكمة بأن ملفي براشي وشين لم يُعرضا على لجنة التعيينات على أساس كامل من المعلومات ذات الصلة. أما في قضية بن حي-شغيف، فخلص رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالف ترتيبات تضارب المصالح المفروضة عليه، نظرًا إلى كونها شاهدة في محاكمته الجنائية.
وأشار الحكم إلى أن التصويت الحكومي الثاني على التعيينات لم يُصلح الخلل، إذ لم يتضمن، وفق المحكمة، فحصًا مستقلًا وجديدًا للمعطيات المتعلقة بالتعيينات.
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الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلح حاول تنفيذ هجوم على القوات في عقربة بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحًا في بلدة عقربة بالضفة الغربية، بعد أن حاول تنفيذ هجوم ضدها بإلقاء زجاجة حارقة وعبوة ناسفة بدائية، دون وقوع إصابات في صفوف القوات.
وبحسب الجيش، فرضت القوات طوقًا على المبنى الذي تحصن فيه المسلح ضمن إجراء عسكري يُعرف باسم «طنجرة الضغط»، قبل اقتحامه. وأضاف أن مقاتلي دورية ناحال قتلوا المسلح داخل المبنى، بينما كان بحوزته سكين قال الجيش إنه كان ينوي استخدامها لمهاجمة القوات.
قال مصدرٌ كان ضمن الدائرة المقربة لرئيس الوزراء، ولم يعد يعمل معه، في حديثٍ مع قناة i24NEWS، إنّ ما نُشر في صحيفة هآرتس "مُختلقٌ تمامًا". وأضاف: "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، لم يُبلّغ حتى السفير آنذاك لدى أبوظبي، أمير حايك، بمثل هذه المحادثة". مع ذلك، يجب توضيح هذه الأمور، إذ إنّ المحادثات بين القادة عادةً ما تجري عبر قنواتٍ مباشرة (غاي أزريل).
هدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، باتخاذ إجراءات ضد بريطانيا عقب الإعلان المتوقع اليوم، قائلاً: "هذا تمييز ضد حكومة إسرائيل والشعب اليهودي. بريطانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في فعل ما تشاء، لكننا أيضاً دولة ذات سيادة"