هدد وزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الخميس) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الهجوم في سوريا وقال إنه: "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا".

وأضاف الوزير في بيانه: "إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. من الأفضل لأردوغان أن يواصل إلقاء خطاباته الفارغة والخيالية ضد إسرائيل في البرلمان التركي، وألا يختبر عزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

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كما هو معلوم، أعلن ديوان رئيس الحكومة المسؤولية الرسمية عن الهجوم في سوريا. ووفقًا للبيان، نُفذ الهجوم على خلفية انتشار قوات تركية بالقرب من القاعدة الجوية قرب حلب التي تعرضت للهجوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "اتفقت إسرائيل وسوريا على الحفاظ على الوضع القائم في المسائل الأمنية، والذي كانت سوريا على وشك انتهاكه حين سمحت للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قريبة من حلب. حذرت إسرائيل سوريا مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. لكن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم."

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أمس أفدنا أنه في الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيلي في سوريا، نقل مسؤولون إسرائيليون كبار تحذيرًا مباشرًا لنظرائهم السوريين: "نحن نعلم أن الأتراك في الطريق - هذا انتهاك للوضع القائم". في وقت لاحق، أفادت رويترز أن رئيس الموساد جوفمان تحدث مع وزير الخارجية السوري حول الوجود العسكري التركي في سوريا.

في إسرائيل تم التعرف في مرحلة مبكرة نسبياً على نية تركيا ترسيخ وجود عسكري دائم وبارز في الأراضي السورية. ومن منطلق الرغبة في منع التصعيد والمواجهة المباشرة، حاولوا في إسرائيل نقل رسائل حازمة وواضحة: نحن نتابع ما يحدث عن كثب، ومن الأفضل التحرك لتجنب الانجرار إلى الخيار العسكري.

وفي هذا السياق، وصل رئيس الأركان إيال زامير أمس لتقييم الوضع وجولة في جنوب سوريا وأرسل رسالة حازمة: "نحن نرى ما يحدث ونتابع التغيرات في الجبهة السورية؛ لن نسمح للقوات المعادية بالتمركز على حدودنا وسنعرف كيف نستخدم قوتنا بشكل دقيق حيثما يجب ومتى يجب".