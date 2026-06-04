أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي جاء في سياق تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة نفذت هجمات ضد أهداف إيرانية قبل الهجوم بساعات.

وقال ترامب، خلال تصريحات من المكتب البيضاوي، تعليقاً على الهجوم الإيراني: "هناك سبب لكل شيء"، مضيفاً أن القوات الأمريكية "وجهت ضربات قوية لإيران في الليلة السابقة وكذلك الليلة الماضية"، معتبراً أن ما قامت به طهران كان "رداً بالمثل" بعد تعرضهم "لاستفزاز طفيف"

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الولايات المتحدة وإيران، عقب ضربات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز، أعقبها هجوم إيراني على منشآت في الكويت والبحرين.

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وفي الوقت نفسه، يواصل البيت الأبيض التأكيد على استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات أوسع مع طهران، رغم تبادل الهجمات خلال الأيام الأخيرة.