نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان ونسعى لاتفاق سلام

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل البقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" جنوب لبنان "طالما اقتضت الحاجة"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بوجود أنفاق أو تهديدات أمنية قد تمتد إلى حدودها.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الرسمية لقتلى حرب لبنان الثانية، حيث قال إن إسرائيل "لن تقبل بواقع يتمكن فيه تنظيم مسلح من بناء أنفاق قادرة على اختراق الحدود".

وأضاف: "سنبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان بقدر ما يتطلب الأمر"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"مفهوم المناطق الأمنية" أصبح جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، على حد تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن "غلاف غزة بات داخل غزة، وغلاف لبنان بات داخل لبنان"، واصفًا ذلك بأنه "درس أساسي" استخلصته إسرائيل من المواجهات الأخيرة.

وفي الشق السياسي، كشف نتنياهو أن ممثلين عن إسرائيل ولبنان أجروا مفاوضات مباشرة، معتبرًا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تُجرى فيها مثل هذه المحادثات، مضيفًا: "سنفعل كل ما بوسعنا للوصول أيضًا إلى اتفاق سلام بين الدولتين".