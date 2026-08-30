تقرير: مسؤولون عسكريون أميركيون يحذرون هيغسيث من تداعيات استمرار العملية ضد إيران

حذّر عدد من كبار المسؤولين في الجيش الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن استمرار العملية العسكرية ضد إيران لفترة طويلة قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات وأزمات في ساحات أخرى، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، أبلغ المسؤولون العسكريون هيغسيث بأن مواصلة العمليات ضد إيران بوتيرة طويلة ليست قابلة للاستمرار على المدى البعيد، وقد تؤثر في جاهزية القوات الأميركية وقدرتها على التعامل مع تهديدات أخرى خارج المنطقة.

وشملت التحذيرات، وفق المصادر، المخاوف من تراجع القدرة على مواجهة تهديدات محتملة داخل الأراضي الأميركية، في ظل استنزاف الموارد والقدرات العسكرية خلال العمليات الجارية ضد إيران.

وتسلط هذه التحذيرات الضوء على التحديات التي تواجه وزارة الدفاع الأميركية في إدارة أكثر من جبهة في الوقت نفسه، والحفاظ على جاهزية القوات والقدرات اللازمة للتعامل مع أزمات وتهديدات متزامنة.