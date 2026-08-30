تقرير: مسؤولون عسكريون أميركيون يحذرون هيغسيث من تداعيات استمرار العملية ضد إيران | تحديثات مستمرة
الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق أنه قضى أمس على قائد نخبة تسلل إلى إسرائيل في 7 أكتوبر في جباليا • كما وردت تقارير من القطاع عن غارة نُفذت في دير البلح
المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية هدد اليوم (الأحد) بأن "سنرد بقوة على الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة". وقد أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتل أمس في جباليا قائد النخبة الذي هاجم إسرائيل في 7 أكتوبر. كذلك، وردت تقارير من القطاع عن غارة نُفذت في دير البلح.
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تقرير: مسؤولون عسكريون أميركيون يحذرون هيغسيث من تداعيات استمرار العملية ضد إيران
حذّر عدد من كبار المسؤولين في الجيش الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن استمرار العملية العسكرية ضد إيران لفترة طويلة قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات وأزمات في ساحات أخرى، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة.
وبحسب التقرير، أبلغ المسؤولون العسكريون هيغسيث بأن مواصلة العمليات ضد إيران بوتيرة طويلة ليست قابلة للاستمرار على المدى البعيد، وقد تؤثر في جاهزية القوات الأميركية وقدرتها على التعامل مع تهديدات أخرى خارج المنطقة.
وشملت التحذيرات، وفق المصادر، المخاوف من تراجع القدرة على مواجهة تهديدات محتملة داخل الأراضي الأميركية، في ظل استنزاف الموارد والقدرات العسكرية خلال العمليات الجارية ضد إيران.
وتسلط هذه التحذيرات الضوء على التحديات التي تواجه وزارة الدفاع الأميركية في إدارة أكثر من جبهة في الوقت نفسه، والحفاظ على جاهزية القوات والقدرات اللازمة للتعامل مع أزمات وتهديدات متزامنة.
أول اجتماع بعد اتفاق الدفاع المشترك.. تركيا والسعودية وباكستان تبحث تعزيز التحالف العسكري والصناعات الدفاعية
يعقد مسؤولون كبار من تركيا والسعودية وباكستان، غدًا، أول اجتماع للجنة المنبثقة عن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقّعته الدول الثلاث في وقت سابق من الشهر، وذلك في مدينة إسطنبول. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث، على أن تتصدر قضايا الأمن الإقليمي والدولي جدول الأعمال، إلى جانب بحث سبل تعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير التعاون بين القوات المسلحة، وتوسيع الشراكة في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك للمعدات العسكرية.
وردت أنباء من قطاع غزة عن هجوم في دير البلح بوسط غزة
هدد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية قائلاً: "سنرد بقوة على الحصار الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضدنا".
وردت أنباء في لبنان عن قصف مدفعي قرب زوطر الشرقية جنوب البلاد
أصدر الحرس الثوري بياناً مكتوباً نيابة عن مجتبى خامنئي جاء فيه: "الصهيونيون والأمريكيون هم أعداء جميع المسلمين في العالم. والدرس الذي نفتقده هو مواجهة الأعداء والدفاع عن أنفسنا ضد بعضنا البعض".
يؤكد الجيش الإسرائيلي: بالأمس، في جباليا شمال قطاع غزة، قمنا باغتيال قائد من النخبة في الجناح العسكري لحماس الذي غزا إسرائيل في 7 أكتوبر.