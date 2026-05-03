أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق ما وصفه بـ“مشروع الحرية”، والذي يبدأ صباح الاثنين، ويهدف إلى مرافقة السفن التجارية العالقة في منطقة مضيق هرمز وتقديم الدعم لها من قبل القوات الأميركية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، إن المبادرة تأتي “كمساعدة إنسانية” للدول التي تواجه صعوبات في عبور السفن عبر الممر البحري، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل على ضمان خروج هذه السفن بأمان من المنطقة.

وأضاف أن أي طرف يحاول عرقلة هذا الإجراء “سيتم التعامل معه بالقوة”، في إشارة إلى احتمالات التصعيد العسكري إذا تعرّضت العملية لأي تدخل.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله إن هناك محادثات “إيجابية” تجري مع إيران، وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مسار المفاوضات.

من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية أن طهران تسلمت ردًا أميركيًا عبر وسيط إقليمي، وتقوم بدراسته ضمن مقترحات تتعلق بوقف التصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في منطقة الخليج، مع استمرار الحوادث البحرية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية، بينما تواصل القوى الدولية مراقبة الوضع عن كثب.