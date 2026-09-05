تقرير: معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى تنسيق إيران مع حزب الله وحماس والحوثيين لشن هجوم

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "إيران تستعد لشن هجوم واسع ومنسق ضد إسرائيل على عدة جبهات في آن واحد، في سيناريو يشبه هجوماً مستقبلياً على غرار أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2023، ولكنه مصمم منذ البداية ليجمع كافة مكونات "المحور الإيراني". بحسب ما ذكره، اليوم السبت، موقع "جيروزليم بوست".

ووفقاً لهذه التقديرات، تسعى إيران إلى دمج قواتها مع قوات حزب الله في لبنان، وحركة حماس، وجماعة الحوثي في اليمن،والجماعات الموالية لإيران في العراق، ضمن حملة عسكرية واحدة.

يُذكر أن حركة حماس شنت هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دون أن تفتح الجبهات الأخرى نيرانها في الوقت نفسه أو بتنسيق كامل؛ علماً بأن فكرة شن حرب إقليمية واسعة النطاق ضد إسرائيل كانت قد طُرحت في وقت سابق لذلك. فقد أشارت وثائق داخلية تابعة لحماس -تمت مصادرتها في قطاع غزة عقب الهجوم- إلى أن يحيى السنوار كان يسعى لتوسيع نطاق المواجهة وجر ساحات أخرى إليها.

وقد شددت إحدى وثائق التخطيط على ضرورة "ربط الجبهات الخارجية والتحضير لها" -وتحديداً لبنان وسوريا وسيناء- فضلاً عن الاتفاق المسبق على آليات التواصل، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الحرب. غير أن ما اتضح بعد اندلاع الحرب هو أن هذا الطموح لم يقترن بتنسيق كامل يسبق الهجوم الفعلي؛ إذ تشير التقديرات الأمريكية والإسرائيلية المعلنة إلى أن إيران وحزب الله لم يكونا على علم مسبق بكافة تفاصيل خطة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو بالموعد الدقيق لتنفيذها.