أعلنت ​وزارة ⁠الخارجية الأميركية، اليوم ⁠الجمعة، أن ​إسرائيل ولبنان ⁠اتفقا ​على ​تمديد ‌وقف إطلاق ​النار ⁠لمدة ​45 ⁠يوماً ‌لتمكين إحراز ‌مزيد من ​التقدم في المفاوضات الجارية بينهما. واشارالمتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أنه "في يومي 14 و15 مايو /أيارالجاري ، استضافت الولايات المتحدة محادثات استمرت يومين، واتسمت بغزارة الإنتاج بين إسرائيل ولبنان. وسيتم تمديد وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ في 16 أبريل /نيسان المنصرم لمدة 45 يوماً لإتاحة المجال لإحراز مزيد من التقدم".

وأضاف "وزارة الخارجية الأميركية ستقوم باستئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيوحزيران الوشيك. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 مايو/أيار الجاري، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين". وأعرب عن أمل واشنطن بأن "تُسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين، وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".

وكان لبنان وإسرائيل قد استأنفا، اليوم الجمعة، جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني في واشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على الأراضي اللبنانية.