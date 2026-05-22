تقرير: اكتشاف قاعدة إسرائيلية سرية داخل العراق بعد مطاردة أرانب

أفادت تقارير إعلامية عربية بظهور تفاصيل جديدة حول قاعدة عسكرية سرية نُسبت إلى إسرائيل داخل الأراضي العراقية، في منطقة صحراوية غرب البلاد قرب الحدود مع السعودية.

وبحسب ما نقلته قناة “العربية” السعودية عن مصادر مطلعة، بدأت القصة عندما خرج راعٍ عراقي شاب برفقة شقيقه إلى منطقة صحراوية لصيد الأرانب، قبل أن يلاحظا طائرة مسيّرة تراقب تحركاتهما.

ووفق الرواية المتداولة، قادتهما المطاردة إلى موقع عسكري غير معروف، حيث اقتربت منهما مركبة تقل عناصر يرتدون بزات عسكرية بلون صحراوي، وتحدث أحدهم بلهجة عربية مشرقية، قبل أن يطلب منهما مغادرة المكان وعدم العودة إليه.

وأشار الراعي إلى أنه شاهد طائرات ومروحيات داخل الموقع، فيما تحدثت المصادر عن وجود مروحيات من طرازي “بلاك هوك” و”تشينوك”.

وأضافت التقارير أن القوات العراقية تحركت لاحقاً للتحقق من المعلومات، ما أدى إلى وقوع اشتباك مع القوة المجهولة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية، إلى جانب مقتل مدني في المنطقة نفسها.

كما تحدثت المعلومات عن انسحاب القوة الأجنبية من الموقع بعد تصاعد التوتر والاشتباكات.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إنشاء موقع عسكري سري داخل وادٍ صحراوي قرب النجف، على مسافة قريبة نسبياً من الحدود الإيرانية، وسط حديث عن استخدامه في عمليات مرتبطة بالمواجهة الأخيرة مع إيران.