ذكرت صحيفة واشنطن بوست مساء اليوم (الجمعة) أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من أن رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُتوقع أن يتخذ خطوات من شأنها الإضرار بجهود الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران".

وأوضح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن الاستخبارات الأمريكية بررت ذلك بأن نتنياهو يواجه ضغوطًا سياسية شديدة لمواصلة حرب بلاده في لبنان.