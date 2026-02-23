أعلن جهاز الأمن العام - الشاباك، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم (الثلاثاء)، إحباط خلية مكوّنة من أربعة شبّان من سكان منطقة الجليل، كانت تخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف جنوداً في مدينة كرميئيل.

وجاء في البيان المشترك أن "القوات اعتقلت أحمد سرحان (19 عاماً) ومحمد خليل (18 عاماً)، إضافة إلى قاصرين آخرين، وهم مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية من سكان الشمال. وأظهرت نتائج التحقيق أنهم أبرموا اتفاقاً مسبقاً لتنفيذ العملية، فيما تلقّى بعضهم تدريبات وإرشادات تمهيداً لتنفيذ المخطط".

ومن المتوقع أن تتقدم النيابة العامة في لواء حيفا، في وقت لاحق اليوم، بلوائح اتهام ضد المشتبه بهم.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية تنظر بخطورة بالغة إلى أي تورط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة من شأنها المساس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها، مشدداً على مواصلة العمل بحزم لإحباط مثل هذه المخططات.