أفادت قناة الحدث السعودية اليوم (الجمعة) أن الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة من المتوقع أن يقدموا للطرفين مسودة اتفاق من تسع نقاط لإنهاء الحرب. ووفقاً للتقرير، تشمل أبرز نقاط الاتفاق وقفاً شاملاً وفورياً وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للتقرير، فإن مسودة الاتفاق تتضمن بندًا يقضي بإنشاء آلية مشتركة للرقابة وحل النزاعات، واحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، والرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية عن إيران مقابل التزام إيراني بتنفيذ بنود الاتفاق.

مع ذلك، لم يُذكر في التقرير بند يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وكذلك برنامج إيران النووي واليورانيوم المخصب في البلاد. ووفقًا للتقرير، في إطار الاتفاق سيبدأ الطرفان مفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة خلال سبعة أيام.

قال مصدر باكستاني لقناة الحدث إن الفجوات الجوهرية القائمة بين الأطراف تتطلب مفاوضات طويلة، لكن هناك تفاؤل حذر بين الوسطاء بشأن استمرارها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح اليوم في نفس السياق في قمة الناتو بالسويد، إنه طرأ "تقدم طفيف في قضية إيران". كما تطرق إلى تقرير يفيد بأن إيران وسلطنة عمان تجريان محادثات بينهما حول إقامة آلية مشتركة لتحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز: "يجب ألا تقبل أي دولة بذلك".