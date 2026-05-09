بعد دعوات للإضراب احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مهرجان بينالي البندقية 2026، هزّت مظاهرات مناهضة لإسرائيل في المدينة، وأغلق العديد من المشاركين معارضهم احتجاجاً على مشاركة إسرائيل.

نُظّم الإضراب، والمظاهرات على ما يبدو، من قِبل تحالف "الفن لا الإبادة الجماعية" (ANGA)، وهي جماعة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية على خلفية حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل.

بحسب صحيفة هآرتس، "ظهرت لافتة في مواقع عديدة في بينالي البندقية كُتب عليها: ’لا لتبييض الفن. لا لجناح الإبادة الجماعية. ندين استخدام الثقافة لتطبيع عنف الدولة والفصل العنصري. نرفض الوضع الراهن. نطالب بعزل إسرائيل ومعاقبتها. نرفض الصمت. نطالب بإنهاء احتلال فلسطين. لا للحروب الإمبريالية."

وجاء في بيان نُشر على منصة"إكس": "استهداف الجناح الإسرائيلي في بينالي البندقية ليس نشاطًا بل هو ترهيب"، وتابع"لا مكان لمحاولات إسكات الفنانين والممثلين الثقافيين الإسرائيليين أو عزلهم أو مضايقتهم في مجتمع ديمقراطي أو في عالم الفن. يجب أن تبني الثقافة جسورًا، لا أن تُغذي الكراهية والإقصاء."