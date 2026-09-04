هل يتوسع القصف الإيراني؟ إسرائيل ترفع مستوى التأهب وسط ترقب قرار طهران

تشير تقديرات الاستخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة إلى أن القيادة في طهران تدرس إمكانية إطلاق نار باتجاه إسرائيل. ومع ذلك، توضح المؤسسة الأمنية أنه لا يوجد تهديد فوري في الوقت القريب، وفي هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في الاستعدادات العملياتية أو في التعليمات للجبهة الداخلية سوى اليقظة والمتابعة المستمرة.

بحسب التقييمات الواسعة، لا يبدو أن إيران تسعى حالياً إلى تصعيد الصراع، مدركةً أن توجيه ضربات مباشرة للأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع. وفي الوقت نفسه، تدرس طهران جميع التداعيات الاستراتيجية، لا سيما في مواجهة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب.

بينما يسعى ترامب إلى تهدئة إقليمية، تقوم إيران بفحص ما إذا كانت خطوة عدوانية قد تغيّر المعادلة وتمارس عليه ضغطاً سياسياً داخلياً قبيل انتخابات منتصف الولاية.